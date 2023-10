Halloween al Bosco di Paliano

Il 31 ottobre, il Bosco di Paliano apre in occasione di Halloween, dalle 12 alle 22.30, con un programma divertente per tutta la famiglia.

Spettacoli, musica, bancarelle, giochi e un super concorso per la maschera più "mostruosa". Il tutto arricchito da diverse proposte eno-gastronimiche nell’area ristoro.

In palio un viaggio al Castello di Dracula

Chi si recherà al Bosco di Paliano in occasione di Halloween, potrà anche partecipare al concorso per la maschera più mostruosa, vincendo un viaggio al Castello di Dracula (Premio valido per 1 persona, incluso volo aereo a/r, hotel per 2 notti a Bucarest, ingresso e visita al Castello di Dracula).

In caso di maltempo, l’evento sarà annullato. Per maggiori informazioni: 370 1533848