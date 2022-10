Halloween al Bioparco

10 euro per tutti i bambini mascherati fino a 10 anni

Domenica 30 e lunedì 31 ottobre è previsto un ingresso speciale al Bioparco in occasione di Halloween: 10 euro per tutti i bambini fino a 10 anni mascherati. Il biglietto promo Halloween può essere acquistato esclusivamente presso le biglietterie del parco il giorno stesso della visita.

Nel corso delle due giornate, dalle 11.00 alle 16.00 sono previste le seguenti attività:

Tanta fantasia per un mostro da portare via: un laboratorio mostruosamente creativo per costruire decorazioni di Halloween dando forma e colore a mostri, fantasmi, streghe e animali spaventosi.

Animali che paura: A Tu x Tu da brividi con tarantole, rospi, scorpioni e molti altri, per scoprire che anche gli animali più ripugnanti hanno un ruolo nel delicato equilibrio della natura. Per i più temerari è prevista una vera prova di coraggio!

Le attività sono solo su prenotazione da effettuarsi il giorno stesso della visita all’ingresso del parco presso il desk prenotazioni. Per l’occasione saranno preparati deliziosi pasti e arricchimenti a base di zucca e per tutti i bambini (ma anche per gli adulti) face painting.

Foto di copertina dal sito ufficiale del Bioparco di Roma