Halloween al Bioparco

Un weekend di festa per bambini e adulti all’insegna degli animali e delle zucche quello organizzato dal Bioparco per Halloween, dal 28 al 31 ottobre.

Il programma

Dalle 11.00 alle 16.00

LABORATORI MANUALI

Sabato 28 ottobre: MASCHERE “MOSTRUOSE”

I bambini e le bambine costruiranno una vera e propria maschera di Halloween, da personalizzare e indossare, utilizzando diversi materiali come carta, stoffa, fili colorati, lana e diverse tecniche per assemblarli, a seconda delle età.

Domenica 29 ottobre: SHOPPER “TRICK OR TREAT”

Laboratorio artistico in cui i bambini avranno la possibilità di personalizzare una shopper da utilizzare per il famoso “Trick or treat” di Halloween, decidendo, con la tecnica degli stencil e dei timbri, quale personaggio mostruoso sarà il protagonista.

FACE PAINTING

Immancabile il servizio di trucca bimbi e trucca adulti per trasformarsi in mostriciattoli e animali.

CACCIA AL TESORO – Solo sabato 28 ottobre

I partecipanti, divisi in squadre, si sfideranno in una serie di prove che li porteranno in giro per il parco alla ricerca della grande zucca. Gli exhibit, con la loro peculiarità e gli animali faranno parte delle prove che le squadre si troveranno ad affrontare. Le prove saranno di tipo espressivo, sportivo, enigmistico, canoro e saranno pensate in modo da prevedere la partecipazione di tutti i componenti della squadra. Ogni squadra riceverà un kit per realizzare un proprio segno di riconoscimento, inventare un nome e un grido di battaglia. Sarà consegnato loro un regolamento e una mappa del parco per orientarsi e trovare i punti dove saranno dislocati i giudici in maschera in tema Halloween per affrontare le prove previste.

IL CIMITERO DEGLI ESTINTI

Tra dodo, moa e tilacino: il cimitero degli estinti

Le condizioni che portano alla presenza di una specie sulla Terra sono irripetibili e per questo non c’è rimedio alla sua perdita: un’estinzione è per sempre. Attraverso il racconto delle storie di animali affascinanti che hanno popolato il nostro pianeta si potrà scoprire ciò che ci insegna il passato, per salvaguardare il nostro futuro.

LA STREGA PASTICCIONA

Halloween in compagnia di zucche, ragnatele, di dolcetti o scherzetti… e di streghe!

La Strega Pasticciona ha bisogno di aiuto per preparare le sue pozioni magiche: ali di pipistrello, cranio di gufo, zampa di rospo, ossa di lupo… e l’incantesimo è pronto! Un gioco per imparare divertendosi.

Una divertente attività che attraverso il gioco condurrà il pubblico a scoprire perché gli animali si mimetizzano, come comunicano attraverso gli odori, perché i denti di una mucca sono diversi da quelli di una tigre.

ZUCCHE AGLI ANIMALI

Anche gli animali festeggeranno ricevendo deliziosi pasti a base di zucca nei seguenti orari:

macachi alle ore 11.00,

lemuri alle 11.30,

orsi alle 12.30,

scimpanzé alle 14.00,

ippopotami alle 14.30.

SPECIALE PROMO BIMBI DAL 28 AL 31 OTTOBRE

INGRESSO € 10,00 anziché € 14,00 per bambini e ragazzi fino a 10 anni mascherati.