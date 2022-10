Halloween in biblioteca, tutti gli appuntamenti

Come ogni anno, le Biblioteche propongono numerose attività per trascorrere insieme ai piccoli utenti i giorni più spaventosi dell'anno, tra letture dedicate, incontri e laboratori a tema. Tanti gli appuntamenti in programma per Halloween 2022.

Halloween, tutti gli appuntamenti nelle biblioteche romane

Mercoledì 26 ottobre alle 17 la Biblioteca Arcipelago Auditorium propone letture ad alta voce di fiabe "spaventose", dedicate a bambini dai 3 ai 6 anni.



Alla Biblioteca Gianni Rodari mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre ore 17.15 special edition dell'Angolo delle storie dedicata ad Halloween, Letture Nati per Leggere 0-6 anni, e ancora venerdì 28 ottobre ore 17.15 laboratorio creativo a tema per bambini dai 4 anni.



Alla Bibliotrca Guglielmo Marconi il circolo dei libri parlanti... si veste di paura! Appuntamento giovedì 27 ottobre alle ore 17.00 con letture a tema e piccolo laboratorio creativo, per bambine e bambini dai 6 anni.



Giovedì 27 ottobre alle ore 17 alla Biblioteca Valle Aurelia filastrocche, storie da brividi con sottofondo di Thriller, e al termine un laboratorio creativo per tutti.



Letture paurose, laboratorio creativo e merenda da brividi, saranno gli ingredienti di pomeriggio spassoso alla Biblioteca Tullio de Mauro giovedì 27 ottobre alle 16.30, per bambini dai 3 ai 6 anni.



Storie da brivido vi aspettano in Biblioteca Pier Paolo Pasolini giovedì 27 ottobre alle ore 17, per bambini dai 3 ai 6 anni.



Mercoledì 26 ottobre dalle 17 pomeriggio da brividi alla Biblioteca Laurentina: letture spaventose, giochi raccapriccianti e prove di coraggio da superare per vincere dolci premi!



Appuntamento con Crescere Leggendo - Operazione Halloween alla Biblioteca Raffaello, giovedì 27 ottobre alle 17, con letture da brividi, laboratorio mostruoso e tanti dolcetti, per bambini dai 3 ai 6 anni.



Speciale appuntamento di Ti leggo una storia alla Biblioteca Goffredo Mameli, giovedì 27 ottobre alle 17, con racconti spaventosi e laboratorio a tema per bambini 4-6 anni.



Due incontri alla Biblioteca Villino Corsini: sabato 29 ottobre ore 10 "Caccia al tesoro…da brividi!", una vera e propria caccia al tesoro tra i luoghi della biblioteca per bambini tra gli 8 e i 10 anni. Sempre a tema Halloween domenica 30 ottobre ore 10.30 si terrà l'incontro "Buon appetito, mostri!" per bambini tra i 5 e i 7 anni, a seguito della lettura “La cena dei mostri” di M.Martì & X.Salomò, i bambini realizzeranno un disegno mostruoso.



Dolcetto o libretto? Alla Biblioteca Longhena , sabato 29 ottobre alle ore 10.30 letture animate e laboratorio creativo a tema per i bambini da 5 a 8 anni.



Fiabe e Controfiabe ad Halloween alla Biblioteca Borghesiana che, lunedì 31 ottobre 16.30 alle 18, invita bambine e bambini molto coraggiosi a partecipare a letture di fiabe paurose e mostruoso laboratorio creativo.



Alla Biblioteca Casa del Parco lunedì 31 ottobre ptante letture paurose e un laboratorio creativo per bambini mascherati dai 3-7 anni.