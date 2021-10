Halloween before Christmas al Bosco delle Favole

Un Parco a tema Halloween per tutta la famiglia è Il Bosco delle Favole - Halloween before Christmas. Il Bosco delle Favole si prepara ad accogliervi per Halloween Before Christmas.

Nuovi spettacoli e nuovi personaggi. Un magico labirinto Kids e Baby. Baby Dance - Halloween Night. Tanti simpatici scherzi. Un atmosfera che ti sorprenderà.

Un Bosco Incantato dove Fantasmini e Streghette si divertono a giocare in piena libertà di giorno e di notte.

Il Magico Labirinto - Gioca con i personaggi di Halloween all'interno di un labirinto magico nel Bosco delle Favole. Chi entra in un labirinto sa che esiste una via d’uscita, ma non sa quale delle molte vie che gli si aprono innanzi di volta in volta vi conduca.

Il giro del mondo in 30 minuti: spettacoli alle ore12:30; 15:30; 17:45.

Jungla Jungla Halloween: spettacoli alle ore 12:30; 16:15; 18:00.

L’incantesimo di Halloween: spettacoli alle ore 13:30; 15:00; 19:00.

Principesse Halloween Time: spettacoli alle ore 13:30; 16:15; 18:45.

Tante nuove avventure e nuovi spettacoli da vivere insieme.

Ticket e Ingressi: Intero: 13€. Ridotto Altezza compresa tra 100 e 140cm: 6,50€. Bambini di altezza inferiore a 100cm : Ingresso Gratuito.

Date: 17-23-24-30-31 Ottobre 2021

Apertura dalle 11.00 alle 22.00

