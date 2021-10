Halloween all'Arcade And Food con Sonia Ceriola di SuperTre

Halloween a Roma con Squid Game e i Cosplay più amati all’Arcade and Food Hamburgheria Steakhouse. Ospite della serata Sonia di SuperTre. Una serata revival anni ’90 con l’Angolo Delle Chiacchiere nell’iconico locale.

Una vera e propria icona dell’infanzia di tantissimi ormai adulti già nei giorni scorsi ha preso parte attiva a quella che dai primi minuti si è preannunciata una serata davvero scoppiettante, nella caratteristica cornice dell’ormai noto locale Arcade and Food Hamburgeria Steakhouse. Il locale romano meta di gamers e appassionati di videogiochi e cosplay è stato il “palco di gala” di una delle più note presentatrici di programmi per bambini di tutti i tempi.

All’ Arcade And Food potete trovare il vero e proprio tempio dell’epoca d’oro dei videogames: da PacMan a Bubble Bobble, oltre a una eccellente selezione di sfiziosità, panini e birre che non dimenticherete facilmente!

Per l’occasione è stato allestito il famosissimo “Angolo delle Chiacchiere” a cui è possibile accedere per estrazione direttamente dal pubblico, un’emozione che molti bambini italiani hanno vissuto e che alcuni hanno solo potuto sognare.

Moltissime le installazioni in cui poter fotografare e conservare in maniera indelebile il proprio speciale ricordo con l’inimitabile Sonia, per tutti coloro che da piccini hanno sognato di poter sedere su quelle preziose poltrone dello storico studio di Via Damiano Chiesa.

A presentare la serata Fiore Di Luna, Cosplayer di fama nazionale e Frontwoman della Ziguli Band che ha pensato all’intrattenimento esibendosi nei più famosi e rinomati tormentoni dell’iconica rete tv.

Una serata che per molti sarà indimenticabile in cui è stato possibile rivivere i momenti più belli e importanti della nostra infanzia: dall’angolo delle chiacchiere all’intramontabile canzone della buonanotte. Un evento magico che in un sol istante ha potuto trasportare gli ospiti sul divano sul quale sbriciolavano biscotti in attesa della nuova puntata di Yatta-Man... non perdete la prossima!

