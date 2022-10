Halloween al Room26 con Samsara on Tour

L’ultimo weekend di ottobre il Room 26 fa gli straordinari nel segno del più puro divertimento, quello sulle note dei party più trendy d’Italia, ospiti delle console del tecnologico club all’Eur diretto da Neon.

Nella notte di sabato 29 ottobre torna l’house music del resident Miki Stentella, che farà poi spazio al party ospite Ibiza Global Radio, la radio più ascoltata de La Isla, che porta in tour i mix più suonati dai membri di Ibiza Global. Infine, apertura straordinaria per la notte di lunedì 31 ottobre in occasione della festa di Halloween, in cui il Room 26 accoglierà per l’ottavo anno consecutivo, l’atteso party Samsara on Tour.

Chi è Samsara on tour

La notte di Halloween al Room 26 è di piena responsabilità salentina, grazie al ritorno nella capitale del party Samsara On Tour, ospite nella serata di lunedì 31 ottobre. Punto di riferimento e fenomeno inarrestabile della notte, il Samsara è un concetto che ha letteralmente sovvertito l'idea di beach party, trasformando l'evento giunto alla sua ottava edizione, in un vero e proprio caso mediatico che ha girato le migliori piazze dance italiane e d'Europa, mixando tutto il meglio della musica commerciale, dentro e fuori dai confini musicali italiani. Un appuntamento da non perdere per tutti i beach lovers del Paese, che si godranno l'intrattenimento proposto dal party-simbolo all'estero della movida nata sulle splendide spiagge salentine. Così facendo, il Samsara on Tour porta nei locali della penisola – anche in inverno -, una carica di emozioni autentiche, figlie del mare azzurro e della dorata sabbia del Salento, illuminata dal sole del sud. Sono proprio queste le caratteristiche che ogni anno investono di musica le migliaia di turisti che scelgono il Samsara come meta insostituibile, sinonimo di divertimento.