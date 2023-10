Halloween a Palazzo Barberini, tra burattini e magia

Sabato 28 ottobre 2023 dalle ore 16.30 Le Nove Muse APS, in collaborazione con Al Portico di Fortuna, vi aspetta a Via Barberini 24, a Palestrina, per festeggiare Halloween insieme alla Compagnia Delle Bollicine.

Un'occasione per i bambini per passare un pomeriggio mostruosamente divertente con lo spettacolo di Burattini "l'Orco esaurito", piccole magie, bolle di sapone, truccabimbi in tema e tanta musica con il ballo delle streghe.

I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria. E' consigliato a bambini dai 4 ai 10 anni, ma anche i più piccoli saranno benvenuti. La partecipazione prevede un ticket di 10 euro a bambino, con un costo una tantum per gli accompagnatori di 2 euro per la tessera associativa annuale.



Per maggiori informazioni: tel. 06.31054212.