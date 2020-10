Halloween 2020 al Museo Explora

Pipistrelli, zucche e strani personaggi si aggirano nella notte più spaventosa dell’anno, anche al Museo Explora. Una festa amata dai bambini che Explora trasforma in un’opportunità di gioco e apprendimento, permettendo ai più piccoli di non rinunciare al divertimento incoraggiando la creatività.



Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, due laboratori a tema Halloween, in un luogo sicuro e in linea con gli ultimi Dpcm. Tutti i piccoli visitatori al Museo possono partecipare a:



- Voli spaventosi – per bambini 3-5 anni

Scoprire quali sono le caratteristiche necessarie per far volare un razzo a forma di pipistrello e realizziamone uno a impatto zero.

- Dolcetto o scherzetto – per bambini 6-11 anni

Realizzare una scatolina a forma di zucca, in cui mettere deliziosi dolcetti, con cartoncino, macchine da taglio e fustelle.



Gli accessi al museo si svolgeranno in sicurezza, con accessi contingentati e a seguito degli interventi per la sanificazione, seguendo i protocolli interni per i dipendenti e per le visite, nel rispetto delle linee d’indirizzo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, BUR Regione Lazio numero 64 del 16/05/2020 e Rapporto ISS COVID-19 n.20 dell’8 maggio 2020. Visita la pagina Riapertura in sicurezza del sito www.mdbr.it.



Quando: sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre nei turni delle 10.00, 12.15,15.00 e 17.15

Età: 3-5 e 6-11 anni

Modalità di partecipazione ai laboratori: laboratori a fruizione libera ripetuti durante il turno – ingresso contingentato nello spazio.