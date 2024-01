Hacke De Picciotto in concerto al RCCB Init

Alexander Hacke e Danielle de Picciotto, noti artisti e performer dell'avanguardia berlinese, presentano in concerto al RCCB Init di Roma il nuovo album “Keepsakes” registrato all'Auditorium Novecento di Napoli.



Alexander Hacke è membro originale e bassista degli Einstürzende Neubauten, storica band industrial tedesca. Danielle de Picciotto è la co-iniziatrice della Berlin Love Parade, collaboratrice del progetto elettronico Ocean Club & Monika Werkstatt con Gudrun Gut; ex membro della band cult Crime & The City Solution e dell'ex gruppo rock Space Cowboys.

Il duo si muove attraverso generi che spaziano dalla musica drone, industriale e sperimentale, passando da armonie meditative cantate con paesaggi sonori a ritmi pesanti e sinfonie fulminee e vivaci paragonabili a un perfetto mix di OM, Suicide, Dead Can Dance, Low e Arvo Pärt.



La coppia ha pubblicato sei album: gli ultimi due "The Silver Threshold" e il nuovo "Keepsakes" sono stati pubblicati da Mute Records. "Keepsakes" è una raccolta di brani midtempo con il loro stile drone ed un tocco di ritmi heavy jazz e si basa su storie e ricordi personali: il mixaggio è firmato da Victor Van Vugt, l'artista newyorkese David Hochbaum è autore della copertina e Manolo Luque ha curato la grafica del progetto.