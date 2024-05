Gusto Italia a Ladispoli

Gusto Italia , la fiera dell’enogastronomia, dell’artigianato e del turismo fa tappa, questo fine settimana a Ladispoli. L'appuntamento è da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno, con ingresso sempre gratuito dalle 10 a mezzanotte.

I visitatori potranno tuffarsi tra le eccellenze del Made in Italy e realizzare una spesa consapevole, dove il rapporto diretto con produttori ed artigiani è un valore aggiunto. Questa tappa di Gusto Italia è organizzata dall’Associazione Italia Eventi, in collaborazione con la Pro Loco di Ladispoli, con il patrocinio del Comune di Ladispoli, grazie al sindaco Alessandro Grando e all’assessore al Turismo Eventi e Comunicazione Marco Porro, e dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi.

“A Ladispoli ci lega un’amicizia di lunga data, conosciamo questa città e ci ritorniamo spesso e volentieri. Un’area nella quale, seppure a ridosso di una città metropolitana, il valore della produzione agricola è alto e si ha voglia di entrare in relazione con i piccoli produttori che si muovono con noi”, ha sottolineato Giuseppe Lupo, presidente di Italia Eventi.

Le aziende e i prodotti di Gusto Italia

In questa tappa di Gusto Italia protagoniste numerose le aziende locali, ma anche gli stands dedicati a eccellenze nazionali come salumi e formaggi.

Da Roma arriverà un’azienda di torrefazione, dalla Calabria giungerà la liquirizia, sia pura e grezza che in panetti adatti alla preparazione del liquore, così come ci saranno la nduja, i salumi (anche a base di suino nero calabrese) e i formaggi, le composte di frutta e un dolce elisir liquoroso allo zafferano. Dalla Campania i dolci della tradizione e le zeppole calde, ma anche tutti i prodotti legati alla nocciola di Giffoni IGP, come le spalmabili, i torroni e i croccanti realizzati al momento, mentre dalla Puglia taralli pugliesi friabili e senza lievito a vari gusti.

Per l’artigianato artistico sarà tempo di bijoux artigianali, ceramica di antica tradizione campana, prodotti in pelle realizzati a mano come borse e portafogli. Interessante anche l’artigianato tessile con abiti in stile Moda Positano, mentre di Terni è l’azienda che realizza e propone prodotti per la pulizia di ogni tipo di pellame.