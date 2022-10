Gus G Andy Martongelli Band: omaggio a Jimi Hendrix al CrossRoads Live Club

Jimi Hendrix Night by Gus G & Andy Martongelli Band

Il fenomenale chitarrista greco GUS G. noto al grande pubblico per la militanza nel gruppo di Ozzy Osbourne, incontra il grande Andrea Martongelli per un’imperdibile serata omaggio al genio assoluto delle 6 corde, l’indimenticabile Jimi Hendrix. Gus G a soli 18 anni lascia la Grecia per iscriversi alla Berklee College of Music, ma se ne andò dopo appena alcune settimane e cominciò a lavorare per farsi un nome nella scena heavy metal. Durante il breve periodo trascorso alla Berklee, Gus venne in contatto con Joe Stump, che considera una grande influenza per la sua carriera

Nel luglio 2005, rimpiazza temporaneamente Christopher Amott come chitarrista del gruppo musicale melodic death metal Arch Enemy durante i loro concerti all'Ozzfest e collabora dell'album Doomsday Machine.

È apparso come ospite anche in altre occasioni, come suonare negli assoli di Felonies of the Christian Art e Life Deprived degli Old Man's Child, dall'album In Defiance of Existence, e nell'album Gallows Gallery dei giapponesi Sigh.

Il nome "Gus G." ha due origini: Gus è una traduzione in inglese americano di "Kostas", e "G" era un soprannome datogli da un amico durante il suo soggiorno negli Stati Uniti.

Gus G. è arrivato terzo alla classifica dei migliori tre chitarristi nel mondo del 2003 indetta dalla rivista giapponese BURRN!.

Nel 2009 sostituisce Zakk Wylde nella band di Ozzy Osbourne e debutta ufficialmente al BlizzCon, tenutosi ad agosto, esperienza che il chitarrista definisce qualcosa di davvero incredibile[8]. Per ammissione dello stesso Wylde Gus G. è dannatamente bravo. Con lui alla chitarra, Ozzy ha inciso l'album Scream, che è uscito nel giugno del 2010.

Gus è comparso in una traccia di Poetry for the Poisoned dei Kamelot, uscito nel 2010 e ha suonato l'assolo in due canzoni dell'album In Defiance of Existence degli Old Man's Child (canzoni Fellonies of the Christain Art e Life Deprived).

LINE UP:

GuS G: chitarra elettrica

Andrea Martongelli: chitarra elettrica

Francesco Caporaletti: basso

Piero Leporale: voce

Archelao Macrillo’: batteria