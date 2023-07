Guè a Roma Summer Fest 2023

Guè arriva il 16 luglio per la prima volta all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per presentare dal vivo “Madreperla”, il suo ultimo disco in studio che ha tutti i requisiti per resistere alla prova del tempo e diventare un classico.

Rime iconiche, un sound che detta nuove tendenze omaggiando il passato e plasmando il futuro grazie alla capacità di Guè di riuscire ancora una volta a spingersi ancora più in là traghettando il rap in una nuova era.

Ad accompagnarlo in questa nuova impresa – che segue di un anno il successo di “GVESUS”, certificato doppio disco di platino – un partner d'eccezione: Bassi Maestro, leggenda dell'underground fin dagli anni Novanta, che ha prodotto l’intero lavoro. Oltre alle nuove tracce, Guè porterà sul palco del Roma Summer Fest 2023 i brani che lo hanno reso un’icona del rap, nonché uno degli artisti italiani più influenti degli ultimi vent'anni.