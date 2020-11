A Gubbio l'albero di Natale più grande del mondo

Con l’arrivo delle festività natalizie Gubbio diventa una città ricca di magia. Anche quest’anno infatti ecco l’albero di Natale più grande del mondo pronto ad illuminare le pendici del Monte Ingino e tutta la cittadina eugubina, per uno degli appuntamenti di punta del Natale dell’Umbria e non solo.

Numerosi sono infatti i turisti da tutta Italia che non si lasciano sfuggire l’occasione di ammirare dal vivo l’albero di Gubbio, lo stesso che fu ideato nel lontano 1981, grande quanto 30 campi da calcio, composto da oltre 300 sorgenti luminose e 8500 mt di cavi elettrici. Un’attrazione turistica unica che anche quest’anno ritorna ponendosi come un simbolo di ottimismo, di speranza e di ripresa.

La tradizionale accensione sarà il 7 dicembre ma lo si potrà ammirare dal tardo pomeriggio fino al 10 gennaio, da tante diverse angolazioni della città garantendo così tutte le misure di sicurezza necessarie in un periodo difficile come questo.

L’Albero di Natale di Gubbio è pronto, non resta che emozionarsi nuovamente appena le luci si accenderanno. Un risultato possibile grazie ad un lavoro costante dell’Associazione degli Alberaioli coloro che sostenuti dall’intera città di Gubbio tengono viva questa magica tradizione che sempre più affascina grandi e piccoli.

Come ogni anno, sarà possibile ritirare il Calendario dell'Albero, se si vuole lasciando una piccola offerta per l'Associazione degli Alberaioli, all'Ufficio IAT di Gubbio in via della Repubblica 15.

Per maggiori informazioni: www.alberodigubbio.com