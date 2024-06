"Guardando le stelle dal mare", Felicittà sulla spiaggia di Ostia

"Guardando le stelle dal mare" è l'evento di Felicittà che arriva sulla spiaggia libera rosa di Ostia in lungomare Duca degli Abruzzi.

Nel panorama del patrimonio di Roma non poteva mancare la spiaggia, per una serata dedicata alle stelle in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), il principale ente di ricerca italiano per lo studio dell'Universo, che promuove, realizza e coordina attività di ricerca nei campi dell'Astronomia e dell'Astrofisica in Italia e all'estero. INAF, insieme alla Torre Solare e al Museo Astronomico Copernicano, ha sede presso l’Osservatorio Astronomico di Roma di Villa Mellini sul promontorio di Monte Mario, fondato nel 1938.

Foto di repertorio