"Guarda che luna!", spettacolo al planetario e osservazione astronomica

Domenica 21 aprile alle 21.00, il Geomuseo di Rocca di Cave organizza una serata dedicata alla nostra Luna.



Dopo un emozionante spettacolo al Planetario, dedicato al nostro satellite, i partecipanti avranno l'opportunità unica di osservare la Luna attraverso un telescopio. Con la guida degli esperti, sarà possibile esplorare i dettagli della superficie lunare, scrutando crateri, mari e montagne con una chiarezza che non potrà che sorprendere e incantare.



L'evento è aperto a tutti gli appassionati di astronomia, dai più piccoli agli adulti, con un prezzo di ingresso accessibile. Gli adulti potranno partecipare all'evento al costo di € 12, mentre per i bambini dai 7 ai 12 anni è previsto un prezzo ridotto di € 6. L'ingresso è gratuito per i bambini sotto i 6 anni e per i residenti a Rocca di Cave, dimostrando l'impegno dell'Associazione a rendere l'astronomia accessibile a tutti.



La partecipazione all'evento richiede una prenotazione anticipata, che può essere effettuata tramite il link https://bit.ly/guardacheluna2024



Le attività potrebbero subire modifiche o cancellazioni. Vi preghiamo di verificare sempre sulla nostra Pagina Facebook facebook.com/geomuseoroccadicave o di contattarci in caso su dubbi sull'effettivo svolgimento del programma.



Per informazioni:



E-mail: geomuseoroccadicave@gmail.com