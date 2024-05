“Guarda che Luna!”: osservazione della Luna dalla terrazza del Castello di Rocca di Cave

Sabato 8 maggio a partire dalle 21.30, il Geomuseo di Rocca di Cave organizza una speciale serata dedicata alla nostra Luna dalla terrazza del Castello Colonna, da cui si gode di un panorama unico che si estende per oltre 100 chilometri, dalla costa al centro degli Appennini, da cui si possono riconoscere i paesaggi e la geodiversità del Lazio.



Dopo una breve introduzione, dedicata al nostro satellite, i partecipanti avranno l'opportunità unica di osservare la Luna attraverso un telescopio. Con la guida degli esperti, sarà possibile esplorare i dettagli della superficie lunare, scrutandone la superficie con una chiarezza che non potrà che sorprendere e incantare.



L'evento è aperto a tutti gli appassionati di astronomia, dai più piccoli agli adulti, con un prezzo di ingresso accessibile. Gli adulti potranno partecipare all'evento al costo di € 12, mentre per i bambini dai 7 ai 12 anni è previsto un prezzo ridotto di € 6. L'ingresso è gratuito per i bambini sotto i 6 anni e per i residenti a Rocca di Cave, dimostrando l'impegno dell'Associazione a rendere l'astronomia accessibile a tutti.



La partecipazione all'evento richiede una prenotazione anticipata, che può essere effettuata tramite il link https://bit.ly/guardacheluna2024



Le attività potrebbero subire modifiche o cancellazioni. Vi preghiamo di verificare sempre sulla nostra Pagina Facebook facebook.com/geomuseoroccadicave o di contattarci in caso su dubbi sull'effettivo svolgimento del programma.



Per informazioni:



E-mail: geomuseoroccadicave@gmail.com