"Guanti bianchi", con Paolo Triestino in scena al Teatro Tor Bella Monaca

In scena al Teatro Tor Bella Monaca di Roma da martedì 24 maggio a sabato 28 maggio alle ore 21 e domenica 29 maggio alle ore 18 in prima nazionale - Guanti bianchi, diretto ed interpretato da Paolo Triestino.

Opera liberamente ispirata a L'arte spiegata ai truzzi, di Paola Guagliumi, che ha lo scopo di spiegare l’arte in maniera semplice, non pedante, e divertente nel romanaccio colloquiale dei giovani.



Con la regia di Edoardo Erba e le musiche di Natalia Paviolo la compagnia Diaghilev porta al nostro teatro Guanti bianchi:

Antonio ha passato la vita a trasportare opere d’arte, e anche se non ha studiato, ha finito per capirle meglio dei professori. Raccontando del suo mestiere, con un linguaggio rozzo, comico ma intelligente, prende per mano il pubblico e lo fa viaggiare attraverso due millenni di capolavori. Parla soprattutto per i ragazzi del suo paese, spettatori indifferenti di un delitto infame. È convinto che, per rimanere umani, abbiano bisogno prima di tutto di capire cos’è la bellezza.



Per informazioni: 06/2010579 (dalle 10:30 alle 19:30) - promozione@teatrotorbellamonaca.it