Lavoro, recruting day a Roma: si cercano professionisti nel mondo dell’ingegneria e dell’architettura

Conoscenza, valore umano e tecniche innovative finalizzate alla valorizzazione delle risorse grazie ad una realtà al servizio di aziende che possiedono reti infrastrutturali in Italia: Il Gruppo IQT apre le porte della sede di Roma con un recruiting day dedicato alla ricerca di nuovo personale competente e specializzato nella gestione strategica e tecnica dei progetti.

Target

Il Gruppo IQT ha all’attivo ricerche in tutta Italia. In particolare si ricercano figure trasversali: ingegneri, architetti, periti, geometri, studenti, diplomati, laureandi, neolaureati in materie tecniche.

Partecipa all’evento “It’s Recruting Day Time!” del Gruppo IQT! 20 aprile 2024 a Roma!

Vieni a conoscere le società del Gruppo che parteciperanno all’evento: IQT Consulting S.p.A., TFE Ingegneria S.r.l., HMR Group e IQT IN Private Limited.

Presentati a HR, incontra il nostro team e scopri il mondo dell’ingegneria e dell’architettura del Gruppo IQT.

Dove: presso la nostra sede di Roma in Via del Serafico, 200 4° piano – 00142, ROMA.

il 20 aprile 2024 dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00.

Nel form di iscrizione potrai scegliere la fascia oraria nella quale partecipare all’evento.

Cosa ti aspetta:

incontrerai il team del Gruppo IQT

scoprirai le opportunità lavorative e potrai sostenere brevi colloqui conoscitivi con HR: porta il tuo curriculum

e potrai sostenere brevi colloqui conoscitivi con HR: conoscerai gli specialisti e le specialiste dell’ingegneria integrata e dei servizi di architettura per le infrastrutture elettriche, dell’acqua, civili industriali e delle telecomunicazioni

ascolterai gli interventi dell’area Digital Engineering in merito alle innovazioni tecnologiche di modellazione.

Come partecipare: compila il form di iscrizione entro il 5 aprile 2024.

Il Gruppo IQT Consulting S.p.A.

Il Gruppo IQT propone servizi di ingegneria e di architettura delle infrastrutture di telecomunicazioni, elettriche, idriche e dell’edilizia civile – industriale. Vengono offerti progetti che valorizzano tutto il ciclo di vita dell’opera, basato su un patrimonio informativo digitale che supporta il processo decisionale e organizzativo.

Il Gruppo IQT è formato da un team di 600 persone con 12 sedi in Italia e una sede a Nuova Delhi in India.

Sedi: Rovigo – Milano – Cagliari – Roma – Firenze – Torino – Ancona – Bari – Napoli – Pescara – Nuova Delhi – Pianiga (VE) – Padova