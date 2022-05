Gruppo Danza Oggi presenta "Corpi e note", Concerto di Armonie

Martedì 31 maggio ore 21 al Teatro Tor Bella Monaca "Corpi e Note: Concerto di Armonie", live jam session tra la pianista Maricò Pepi e Performers della Compagnia.



È ancora l’uomo con le sue emozioni e con i suoi vissuti, il centro dell’attenzione di questo programma che vuole far dialogare pubblico ed artisti come mai prima e lo fa utilizzando diversi linguaggi espressivi ed il filo conduttore della gestualità, del movimento, del corpo che esprime le parole che ascolta, la musica che lo fa vibrare, la percussione che lo esalta. Usciamo tutti da un periodo difficile e complicato, solo la bellezza e la percezione del benessere può guidare a superare questa prova… una trasformazione, un cambiamento che non va ostacolato, anzi assecondato perché rigenera nutre l’anima e rende più forti.

Dal 2020 il Gruppo Danza Oggi mette un focus su un tema che poi va a declinarsi nel corso dell’anno, come leit motiv della programmazione. Corpi Ritrovati nel 2021, ora il 2022 ha come protagonista Il Corpo che si trasforma, prende vita, supera i confini. Grazie alla drammaturgia di Alessandro Moscatelli, al talento di Maricò Pepi, al coinvolgimento totale dei performers e danzatori, artigiani del corpo che essi plasmano e modificano per farne emozioni ed atmosfere da condividere ed alla ideazione del format che Patrizia Salvatori ha creato, questo spettacolo ‘rischia’ di mettere d’accordo generazioni e gusti, nel coniugare tradizione e innovazione, interagendo ironicamente con i presenti, stimolando un dialogo di condivisione di cui sentiamo tutti l’esigenza.

Martedì 31 maggio ore 21

"Corpi e note: concerto di armonie

drammaturgia e voce Alessandro Moscatelli

performers e danzatori Gruppo Danza Oggi

ideazione e direzione artistica Patrizia Salvatori

consulenza linguaggi urban Ilenja Rossi

musiche di Maricò Pepi

brani tratti dal nuovo album “Cancelli sul Mare”

Gruppo Danza Oggi