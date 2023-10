Grigliata festival

Il 21 e 22 ottobre 2023 all'Agri-Park in via Castel di Leva 371 vi attendono distese di Griglie infuocate e Bracieri ardenti Quintali di carne alla brace, alla griglia ed al BBQ di ogni tipo e taglio, cotti da maestri bracisti ed abili fuochisti. Un weekend speciale da trascorrere in assoluta tranquillità nel parco attrezzato della tenuta biologica di Agricoltura Nuova, tra l’Ardeatina e la Laurentina, a pochi passi dal Divino Amore,

Si parte Sabato 21 ottobre alle ore 12 per il pranzo fino alle ore 23 per la cena ed ancora Domenica 22 ottobre apertura alle ore 11 fino alle ore 17.

Ma l’offerta gastronomica non si ferma qui: al ristorante Biologico di Agricoltura Nuova andranno in scena i famosi Tonnarelli bio alla Cacio e Pepe, taglieri di formaggi biologici di varie stagionatura, verdura di stagione dei propri campi.



Non solo cibo, l’AgriPark offre anche tanto per divertirsi e trascorrere una giornata insolita e spensierata all’aria aperta: si potrà visitare il più grande ed attrezzato parco Bici di Roma il My Fly Zone – Bike Park; per gli amanti dei cani un’intera area a disposizione con L’asilo per Cani e l’Agility Dog;

per una spesa agroalimentare a disposizione il punto vendita biologico; per i più piccoli visitatori gli animali della fattoria con oche, galline, galli, conigli e tartarughe.