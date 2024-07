Greg & the Three Billies in concerto al Village Celimontana

Tutti i lunedì sul palcoscenico di Village Celimontana l’appuntamento è con Greg, musicista, comico, attore e artista poliedrico, imprevedibile e geniale che ogni volta andrà in scena con uno show diverso. Con Claudio “Greg” Gregori. Questa volta sul palco ci sarà GREG & THE THREE BILLIES. La band ripercorrerà la nascita del primigenio Rock and Roll, quando nacque a Memphis, Tennessee ed era ancora molto mescolato al Country Hillbilly, ma già si “sporcava” di influenze Blues. Tra gli artisti che verranno toccati, Carl Perkins, Buddy Holly, Johnny Cash, Elvis Presley, Eddie Cochran e molti altri, seppur sconosciuti.



Line-up

Greg , Voce-Chitarra Acustica

Andrea Pesaturo, Chitarra Elettrica

Ivano Sebastianelli, Contrabbasso

Riccardo Colasante, Batteria



VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

Ingresso libero



Il Festival Village Celimontana è ad ingresso libero. Il progetto, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale Estate Romana 2023-2024 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.