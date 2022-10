Greg & the Frigidaires

Il concerto della band guidata da Claudio "Greg" Gregori chiude la rassegna Molo Film Fest, nella serata dove verranno premiati i migliori corti dell'edizione 2022.



La passione per il rock and roll e per il doo wop è la base da cui i Frigidaires partono per creare un'esperienza musicale attuale, il linguaggio è rispettoso delle radici sia nella musica che nelle intenzioni dei testi, l'ironia e il sarcasmo tipico del genere, rivivono calati nei nostri giorni e la musica, dalle sonorità '50s e '60s ha tuta l'energia del rock.

La band nasce dalle esperienze condivise in 25 anni di concerti, sui palchi di tutta Italia e attraverso diverse formazioni, da Claudio'Greg'Gregori , Luca Majnardi e Alex Meozzi, insieme a loro Giovanni Campanella , Giulio Scarpato e Olimpio Riccardi, provati professionisti che si distinguono in generi che vanno dal rock al blues e al jazz.

I Frigidaires non si presentano come semplice 'cover band', le canzoni che propongono in concerto e sui dischi sono il classico distillato di blues, country, e barber shop quartets e si alternano tra composizioni originali e classici del genere, a volte con ficcanti testi rivisitati in italiano, per questo e per l'energia dei loro live set riescono a raggiungere i pubblici più eterogenei, dai centri sociali agli abbonati dei teatri.