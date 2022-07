Greg Ogny Luneday: l’invasione degli Ultrarockers al Village Celimontana

Ogni lunedì spazio all'infinita fantasia e genialità di Claudio "Greg" Gregori, un appuntamento fisso tutta l'estate dove si alternerà tra i ruoli di rocker, crooner, chitarrista, presentatore, comico e direttore artistico.

Il nome della band riporta tosto alla mente i titoli dei B-Movies di Fantascienza degli anni “50, proprio perché il desiderio è quello di celebrare la parte meno battuta del Rock’n’Roll, il lato B. Forse la maggior parte dei brani in scaletta è meno nota al pubblico, ma ciò non significa che siano canzoni di seconda scelta, anzi: sono frecciate di adrenalina intrise di Chuck Berry, Jerry Lee Lewis e Bo DIddley; ma anche di Ernie K. Doe, Little Walter, Charlie Rich e Booker T & the MG’s!