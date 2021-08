Greg Ogny Luneday al Village Celimontana: Zooma Zooma Jive Band! Omaggio a Louis Prima

Tutti i lunedì sul palcoscenico di Village Celimontana l’appuntamento è con Greg, musicista, comico, attore e artista poliedrico, imprevedibile e geniale che si presenterà di volta in volta con un’esibizione diversa.



In queasto appuntamento salirà sul palcoscenico la Zooma Zooma Jive Band! Omaggio a Louis Prima.



INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO



Line-up

Claudio GREG Gregori, voce

Attilio Di Giovanni, pianoforte

Carlo Ficini, trombone

Giorgio Cùscito, sax tenore

Mario Caporilli, tromba



Francesco Redig De Campos, bassoAlfredo Agli, batteria

