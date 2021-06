Green Market Festival a Tolfa

Dato il successo delle edizioni precedenti, il Green Market Festival approda in provincia, esattamente nella suggestiva Tolfa.

Nei giorni 2, 3 e 4 luglio i Giardini della Villa Comunale diventano la location perfetta per questo evento ormai consolidato. Una quarantina di artigiani artistici, tra i migliori della Capitale, si trasferiscono nel Parco per esporre e vendere le proprie creazioni originali nello spazio dell'anfiteatro: gioielli, abbigliamento sostenibile, borse, sculture di ceramica, creazioni per i più piccoli, idee per la casa, accessori e tantissime altre cose.

Ci saranno inoltre anche stands di libri, di piante e flower design, di illustrazioni, di produttori agricoli del territorio e anche di operatori olistici, pronti a coccolarvi con un massaggio rilassante o a risolvervi qualche doloretto con un trattamento ad hoc. Uno spazio al fresco degli alberi del Parco è dedicato a conferenze e presentazioni di libri: anche stavolta diversi autori parleranno del proprio scritto e alcuni relatori terranno conferenze attinenti al tema salute-ambiente.

L'area intorno alla fontana è invece dedicata alle attività olistiche: yoga, qi gong, pilates ed altre attività saranno possibili con una piccola offerta. Non mancheranno i laboratori per bambini, sempre sul tema arte e riciclo per fare in modo che si divertano imparando cose utili. Per una pausa in tutto relax si potrà usufruire delle specialità veg del food truck pugliese e della birra artigianale a km zero. L'ingresso al Parco è da piazza Vittorio Veneto, al centro di Tolfa.

Per ulteriori informazioni riguardo il Green Market Festival, consultare la pagina fb www.facebook.com/greenmarketfestival/ o scrivere a greenmarketfestival@gmail.com

