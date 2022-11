Green Market Festival: "The handicraft market in Rome" a Testaccio

Un'edizione particolarmente ricca di eventi, quella del Green Market Festival di novembre! Il 12 ed il 13, nel grande spazio dell'Ex Mattatoio di Testaccio, all'interno della Città dell'Altra Economia, torna l'ormai consolidato evento che racchiude in sé artigianato e diverse forme artistiche.

Lo spazio del market si divide fra esterno, nel grande piazzale, ed interno, nella sala “Asia” del complesso, per un totale di oltre sessanta espositori, per lo più artigiani, che venderanno le proprie creazioni. Lo spazio esterno dispone di un ampia area verde dove si svolgono alcune attività olistiche ed il concerto; all'interno della sala, oltre agli artigiani, troveremo altre attività, tra cui workshop, laboratori per bambini di vario tipo, sessioni di yoga e pilates, incontri di mindfulness, conferenze sulla crescita personale e presentazioni di libri. Ma andiamo per ordine...



La mostra mercato, sia interna che esterna, oltre agli stand di artigianato artistico, fra cui possiamo trovare oggetti di ogni tipo, dalle ceramiche artistiche ai gioielli, dagli oggetti per la casa all'abbigliamento sostenibile, ospita anche diversi stand di flower design, editoria indipendente e anche diversi operatori olistici (nella sala interna), pronti a far rilassare i visitatori con un bel massaggio: shiatsu, kobido, riflessologia plantare, massaggio californiano... ce n'è per tutti i gusti. Lo spazio verde ospiterà il bagno di Gong, per un'esperienza unica, rilassante e profonda, ma anche una sessione di yoga e, per la prima volta, una dolcissima “danza in fascia” dedicata alle mamme ed ai loro bebè da zero a due anni. Sempre nell'area esterna troviamo lo spazio “food and beverage”, con golosissimi “paccotti” e pizza fritta in varie versioni da leccarsi i baffi. Accanto a loro, il birrificio artigianale dove godersi un'ottima birra prodotta a km zero.

Nello spazio esterno, imperdibile sabato alle 18 il concerto della Mark Hanna Band, composta da quattro musicisti dall'esperienza trentennale e con alle spalle collaborazioni con importanti artisti del panorama italiano ed internazionale. Il cantante chitarrista, originario di Buffalo, nello stato di New York, è approdato a Roma negli anno novanta e ha formato la sua indistruttibile band nel 2000. Ogni loro spettacolo è un tripudio di emozioni e di buona musica rock-blues suonata egregiamente.



Le attività presenti all'interno della sala sono davvero tante, per tutti i gusti e per tutte le età: tra le attività dedicate agli adulti troviamo diverse lezioni fra cui yoga di vario tipo, pilates, feldenkrais; laboratori sensoriali come mindfulness, danza pelvica, meditazione; workshop artistici come cartapesta, oreficeria, creazione di gioielli creativi, kintsugi biografico, pittura ad acquerello; diversi incontri culturali come presentazioni di libri e conferenze sull'autostima e sulla crescita personale. Insomma, davvero “tanta roba” stavolta.



Anche i piccoli visitatori non si annoieranno di certo: come di consueto ci sarà l'educatrice che organizza diversi laboratori per bambini durante tutto il giorno, dalla manipolazione alla lettura, ma anche pittura e riciclo; inoltre, potranno seguire interessanti laboratori di ceramica, di oreficeria, e addirittura di pittura in stile “Jackson Pollock”, per creare delle vere opere d'arte!



L'orario di apertura al pubblico è dalle 10 alle 20 sia sabato 12 che domenica 13 novembre.

Nel rispetto della natura e dell'ambiente, l'intero Green Market Festival è “plastic free”: nessun artigiano utilizza shopper in plastica e le stoviglie usate sono tutte compostabili, vanno quindi gettate nei rifiuti organici.



PROGRAMMA SABATO 12:



SALETTA 1:

11,00 ENERGETIC FLOW YOGA info 3208148072 €12

12,30 FELDENKRAIS info 338587538 €10

15,00 MINDFULNESS + BODY PAINTING info 3332323692 €15

16,00 DANZA CREATIVA: LIBERAZIONE PELVICA info 3313116680 offerta consapevole

18,00 YIN YOGA info 3381943191 €10



SALETTA 2:

11,00 LAB. CERAMICA PER BAMBINI info 3475476629 €12

15,00 WORKSHOP DI KINTSUGI BIOGRAFICO info 3495375235



SALETTA 3:

15,30 WORKSHOP OREFICERIA PER BAMBINI info 3407037478 €15

17,30 WORKSHOP OREFICERIA PER ADULTI info 3407037478 €20



PALCO:

10,30 LAB. CARTAPESTA PER ADULTI info 3288736709 €15

13,30 LAB. CREAZIONE DI GIOIELLI SOSTENIBILI info 3288736709 €25

18,00 PRES. LIBRI DI ANETA MARIKA SZYSZKOWSKA info 3335405181 gratuito



ESTERNO:

11,00 DANZA IN FASCIA MAMMA+BEBE’ info 3396506649 ad offerta consapevole

18,00 MARK HANNA BAND LIVE CONCERT gratuito



AREA BIMBI info 3286090629 offerta minima di 5€:

11,30 LAB. ARTISTICO “CREA IL TUO MANDALA”

14,30 LAB. LETTURA

16,00 CREAZIONI CON LA PASTA SECCA

17,30 LAB. ARTISTICO CON MATERIALI NATURALI



PROGRAMMA DOMENICA 13:



SALETTA 1:

12,30 DHARMA YOGA info 3382907997 ad offerta consapevole

16,30 PILATES info 3397597445 ad offerta consapevole

18,00 MEDITAZIONE: IMPARARE AD APPREZZARSI info 3313116680 offerta consapevole



SALETTA 2:

10,00 WORKSHOP DI KINTSUGI BIOGRAFICO info 3495375235

15,00 LAB.PITTURA PER BAMBINI “PICCOLI POLLOCK” info 3475476629 €12

17,30 LAB.ACQUARELLO PITTURA CREATIVA PER ADULTI info 3272371717 €15



SALETTA 3:

15,30 WORKSHOP OREFICERIA PER BAMBINI info 3407037478 €15

17,30 WORKSHOP OREFICERIA PER ADULTI info 3407037478 €20



PALCO:

12,00 CONFERENZA “FOCUSING E FIDUCIA” info 3938616504 gratuito

17,00 PRESENTAZIONE. LIBRO “INSEGNANTI” info 3475781642 gratuito

18,00 CONFERENZA “SCOPRIRE IL MONDO INTERIORE” info 3889341586 gratuito



ESTERNO:

11,00 BAGNO DI GONG info 3929786001 €15

15,00 HATHA YOGA info 3282731202 €13



AREA BIMBI info 3286090629 offerta minima di 5€:

11,00 CREAZIONI CON LA PASTA SECCA

12,30 LAB. ARTISTICO CON MATERIALI NATURALI

15,30 LAB. LETTURA, MASCHERA+ATTIVITA’

17,30 LAB. ARTISTICO “CREA IL TUO MANDALA”

Lo spazio della Città dell'Altra Economia non presenta barriere architettoniche ed è quindi fruibila anche da persone diversamente abili.