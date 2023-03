Green Market Festival a Testaccio

It's Almost Spring! E il Green Market Festival ritorna nella consueta location della Città dell'Altra Economia, all'ex mattatoio di Testaccio, con un'edizione interessante e coinvolgente.



Com'è noto, punta di diamante dell'evento mensile è il market che conta oltre sessanta artigiani selezionati fra i più talentuosi di Roma e non solo: curiosando fra gli stand, disposti sia nel grande piazzale che all'interno della sala Asia, si potranno trovare creazioni interamente realizzate a mano con antiche tecniche e a filiera corta, nel rispetto dell'ambiente ed in modo etico. Ce n'è per tutti i gusti: dalle illustrazioni d'autore alle ceramiche artistiche, alle sculture in ferro per il giardino, a materiali tessuti a mano per morbidi accessori tessili, passando per gioielleria semi preziosa in materiali diversi, abbigliamento sartoriale, ma anche saponi, cosmetici naturali, oleoliti, preparazioni olistiche, oltre a piante particolari come le tillandsie e la kokedama e a qualche stand di piccola editoria indipendente. Non mancheranno nemmeno alcune specialità gastronomiche come le nocciole della Tuscia, il cioccolato realizzato secondo antiche ricette rinascimentali, lo zafferano e altre prelibatezze. Presenti nello spazio market anche alcuni operatori olistici, sempre pronti ad effettuare trattamenti rilassanti, decontratturanti o di riflessologia plantare oppure ad offrire consulenze personalizzate a chi ne avesse bisogno.



Lo spazio food and beverage è gestito da un laboratorio di gastronomia a domicilio, molto conosciuto a Roma per preparare i piatti della tradizione italiana in chiave vegetale, riuscendo sempre a stupire positivamente i clienti: tra i loro piatti forti troviamo le melanzane alla parmigiana, le lasagne alla bolognese, le polpette al sugo e lo spezzatino con funghi e patate, ma anche un delizioso crumble di mele servito con crema pasticcera tiepida. Accanto a loro, non mancherà il birrificio artigianale dei Monti Lepini, con la sua selezione di birre pluripremiate.

Green Market Festival non è solo un mercatino: sono tantissime le attività che anche per questa edizione faranno da cornice all'evento, fra spettacoli, workshop, laboratori, lezioni e conferenze.



Andiamo per ordine: sabato 18 nello spazio interno si potrà seguire una lezione di tai chi con Simona alle 11,30, una sessione di meditazione guidata da Beatrice alle 14,30, una lezione di yoga con Tommaso alle 17,30, mentre, negli spazi dedicati ai workshop, dalle 10,30 si potrà imparare a realizzare dei bellissimi papaveri in porcellana fredda (durata circa tre ore) a cura di Manuela Ferrara, mentre i bimbi potranno seguire il laboratorio di ceramica sul tema della primavera tenuto dalla ceramista Rita Malizia. Nel pomeriggio si avrà l'imbarazzo della scelta fra un workshop di scrittura creativa, a cura di Beatrice, e l'ormai immancabile workshop di kintsugi, guidato dall'artista fiorentina Gioia Di Biagio. Alle 16 sul palco ci sarà un'interessantissima conferenza aperta a tutti, con tanto di diapositive, tenuta dal più giovane ornitologo d'Italia, il diciassettenne Francesco Barberini, accompagnato come sempre dal padre, a partecipazione gratuita. Nello spazio esterno invece la mattinata è dedicata alle donne in dolce attesa che potranno sperimentare i benefici di una danza del ventre particolare ed armoniosa, mentre nel primo pomeriggio (dalle 14) si terrà una Danza della Dea, aperta a tutte le donne, entrambe guidate da Giulia Goggi; sempre all'esterno alle 17 si esibirà l'attrice Donamora in uno show divertente e dissacrante adatto a grandi e piccini. Sia sabato che domenica, per i bambini ci saranno inoltre i laboratori di Wendy, tutto il giorno a rotazione e a richiesta, dove si potranno svagare con lavoretti di pittura, di piccole creazioni e di riciclo creativo.



Domenica 19 si replica il workshop di kintsugi biografico dalle 10 alle 14 nella sala interna, ma contemporaneamente si svolgerà anche un laboratorio di ceramica per bambini, dove i piccoli artisti potranno decorare una bellissima cartolina in ceramica da appendere dedicata al loro papà, data la ricorrenza della festa nazionale che si celebra appunto in questo giorno. La stessa ceramista, Manuela Faiola, terrà poi alle 14 un workshop per adulti in cui si potrà realizzare la propria tazza personalizzata, partendo dall'argilla: il lavoro finito si potrà poi ritirare una volta terminata la cottura, con tempi e modalità da stabilire con l'insegnante. Alle 10, inoltre, l'esperta erborista e docente Wateki terrà sull'area del palco un workshop di riconoscimento delle erbe spontanee, in cui guiderà negli spazi verdi limitrofi alla ricerca di piante commestibili e spiegherà come riconoscerle e come cucinarle. Sempre nell'area dei workshop invece, nel pomeriggio alle 16 si potrà provare a realizzare delle divertenti “bombe da bagno”, aperto sia ad adulti che a bambini, a cura di Caterina De Leo del brand di saponi artigianali Zarina, mentre nello spazio attiguo alle 16.30 due esperte visagiste propongono un incontro tutto al femminile e guideranno le donne partecipanti in tecniche di automassaggio del viso (a cura di Daniela Cecera). Nella saletta dedicata alle attività olistiche, alle 16,30 i bambini potranno partecipare ad una divertente ed istruttiva lezione di “gioco-yoga”con Alessia Degli Angioli, in arte Shanti, e a seguire ci sarà un workshop di liberazione pelvica, in un ambiente reso intimo, dedicato alle donne di tutte le età, a cura di Dafne. Nello spazio esterno invece, tempo permettendo, alle 11.30 si terrà una lezione di hatha yoga adatta a tutti, tenuta da Yole.

Sempre all'esterno, nel pomeriggio dalle 17 si balla: non preoccupatevi se non avete la tenuta adatta, le insegnanti sapranno farvi divertire imparando i passi base per un'oretta liberatoria e coinvolgente!



Il programma è comunque in continuo aggiornamento, chi volesse approfondirlo può visionare le pagine social ed il sito www.greenmarketfestival.it.







Il Green Market Festival è un marchio registrato di proprietà dell'associazione culturale EticArte, fondata nel 2020 da due artigiane romane.



Info: greenmarketfestival.@gmail.com www.greenmartketfestival.it