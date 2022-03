Green Market Festival a Testaccio

Anche a marzo torna il consueto appuntamento mensile con il Green Market Festival: il 26 e il 27 alla città dell'altra economia, ex Mattatoio di Testaccio, dalle 10 alle 20, come sempre ad ingresso libero.



Il punto focale del Green Market Festival è senza dubbio la mostra mercato di artigianato artistico, che ospita oltre settanta stand con gli artisti ed i mastri artigiani migliori della Capitale. Si spazia quindi da metalli preziosi lavorati con tecnica della "cera persa" a ceramiche d'autore, passando per articoli per la casa, abbigliamento etico, illustrazioni artistiche, lampade ottenute da elementi di riciclo, monili in materiali diversi, giocattoli in legno, lingerie tinta a mano, cosmesi naturale, borse, cappelli di modisteria, magliette con ecoprint, strumenti musicali artigianali, cuscini in pula di farro e riciclo creativo sorprendente, il tutto sotto un'ottica ecologica che non prevede procedimenti inquinanti.



Oltre all'artigianato, nell'area market si trovano qua e là anche stand di flower design con piante particolari, prelibatezze gastronomiche come lo zafferano del Circeo o le nocciole della Tuscia, case editrici indipendenti ed operatori olistici pronti a fare rilassare i visitatori con un massaggio o con una consulenza ad hoc.



Nello spazio interno, chiamato "sala Asia", troviamo altri artigiani ed operatori olistici ma anche una mostra artistica di una pittrice di Lucca che dedica le sue opere all'introspezione dell'universo femminile, presentazioni di libri a cura degli autori stessi, conferenze e addirittura un workshop di Kintsugi Biografico, una antica arte giapponese rivista da un'artista fiorentina che farà appassionare gli allievi a questa tecnica profonda e affascinante.



Nello spazio verde esterno si alternano invece, dalle 10,30 alle 18,30, diverse lezioni di discipline olistiche, come ashtanga yoga, qi gong, yoga per bimbi e per mamme, canto dei mantra, yoga sciamanico, artemovimentoterapia e pilates, la maggior parte ad offerta libera. Per i bambini, il Green Market Festival sarà un'occasione di divertimento: oltre alle lezioni di yoga svolte in forma di gioco, potranno scegliere fra i vari laboratori ludico-creativi per bambini proposti dall'educatrice e troveranno addirittura una giostrina ecologica, alimentata a pedali, che saprà intrattenerli con musica e giri premio.



Nello spazio esterno, infine, ci si può rilassare nell'area food, gustando per tutto il giorno delle pietanze espresse di cucina a base vegetale, dolcetti e un'ottima birra artigianale a km zero.



L'area della città dell'altra economia presenta un ampio parcheggio gratuito, non ci sono barriere architettoniche e i servizi igienici sono fruibili anche da persone diversamente abili.



È raggiungibile facilmente anche con i mezzi pubblici: metro B fermata Piramide, stazione FS fermata Trastevere, autobus ATAC 719 e 170. Sul GPS scrivere Largo Dino Frisullo.



greenmarketfestival@gmail.com