Green Market Festival a Testaccio

il 25-26 novembre torna a Testaccio il Green Market Festival, l'evento più etico e sostenibile della capitale, l'unico totalmente "plastic free".



Il grande piazzale della Città dell'Altra Economia, in largo Dino Frisullo, ospiterà per l'ultimo weekend di novembre questo evento di artigianato ed attività varie, un vero e proprio festival "green" a cadenza mensile.



Il Green Market Festival, che ha da poco compiuto tre anni dalla prima edizione, avrà luogo nella prima parte a destra del piazzale entrando da via di Monte Testaccio, e non davanti al bar dove a volte si posizionano degli ambulanti. Il market, composto per la maggiorparte da stand di artigianato artistico di alto livello, occupa sia la parte esterna del piazzale che l'interno dell'edificio che si trova di fronte.



Una buona occasione per anticipare i regali di Natale secondo la filosofia dell'evento, ossia senza stress, in un posto con ampi spazi sia interni che esterni, dove si possono trovare articoli per tutti i gusti: dall'oreficeria artigianale, alle ceramiche artistiche, dalle illustrazioni d'autore ad oggetti di design, ma anche olii essenziali, abbigliamento sartoriale, mosaici, e inoltre accessori vintage, confetture con frutti selvatici, piccola editoria, studi olistici dove farsi fare un massaggio rilassante o un trattamento rinvigorente personalizzato.



Come ogni festival che si rispetti, anche il Green Market Festival ha una programmazione sempre varia ed entusiasmante: sabato 25 alle 15:00 si potrà tenere un workshop per imparare a realizzare da soli un originale terrario, a cura di Talewoods, che si porterà via a fine del corso, dalla durata di circa due ore. Alle 16:00 l'operatrice olistica Eleonora Pirrò proporrà, sempre nella sala quindi al coperto, una lezione di kundalini yoga con rilassamento a suono di Gong. Alle 17:00 inizia invece una coinvolgente lezione di pizzica salentina condotta dall'ormai celebre danzatore Andrea De Siena, seguita da ballo libero sempre con le sonorità del sud Italia, per due ore di pure divertimento e spensieratezza.



Domenica 26 invece, nello spazio interno, si potrà seguire un workshop di ceramica la mattina dalle 11:00, dove la ceramista Rita Malizia insegnerà diverse tecniche di lavorazione dell'argilla per realizzare il proprio manufatto, e poi provvederà a cuocerlo in apposito forno restituendo l'oggetto finito. Sempre rimanendo in tema ceramica, alle 15:00 ci sarà invece un laboratorio dedicato ai bambini, per iniziarli a questa tecnica creativa. Alle 17:00 invece si passa all'autoproduzione: Valeria Pastorelli insegnerà diverse tecniche di fermentazione delle verdure, a cui seguirà anche una piccola degustazione e la distribuzione delle preziose dispense che ciascuno potrà portarsi a casa. Sempre domenica sono previste anche diverse attività olistiche: Claudia Perni proporrà, sempre nello spazio interno, una lezione di Pilates e Bioenergetica alle ore 12:00 ed una di danza Modern Contemporary alle ore 14:00. Rimanendo in ambito olistico, Eleonora Pirrò guiderà una profonda pratica di bagno di Gong dalle ore 16:00. Nello spazio esterno, dalle 17:00 si balla a ritmo di swing: la ballerina Francesca De Vita, titolare della scuola Savoy Swing, insegnerà gratuitamente i passi di questo ballo allegro e d'altri tempi, e seguirà ballo libero per tutti coloro che vorranno unirsi nel divertimento!



Per quanto riguarda le attività per bambini, oltre al laboratorio di ceramica i bambini potranno divertirsi tutto il giorno con la giostrina ecologica a seggiolini volanti alimentata a pedali, il RiCiclo, ma anche seguire attività artistiche e di riciclo con I Laboratori di Wendy. Il programma è tuttavia in aggiornamento quindi invitiamo chi fosse interessato a seguire il sito internet www.greenmarketfestival.it per eventuali aggiunte o cambiamenti.



Nell'area "food & beverage" ci si potrà ristorare gustando le specialità a base vegetale preparate dal food truck presente, gustare sfiziosi dolcetti e bere buona birra artigianale dei monti Lepini. Il tutto servito in stoviglie e bicchieri compostabili, quindi gettabili nei rifiuti organici. L'intero market infatti è plastic free: anche gli espositori non utilizzano shopper monouso per vendere le proprie creazioni. Il Green Market Festival è un evento mensile in Italia unico nel suo genere per l'attenzione che pone alla sostenibilità a 360°.



L'intero spazio della Città dell'Altra Economia è privo di barriere architettoniche, quindi fruibile al 100% anche da persone diversamente abili; si trova inoltre in un punto strategico: nel cuore del quartiere Testaccio, alle spalle dell'ex mattatoio, ma anche a due passi dai quartieri Ostiense, Aventino, Colombo, Trastevere, Marconi, Lungotevere, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici data la vicinanza alle fermate FS Ostiense e Trastevere e alla fermata metro Piramide. La zona è inoltre servita da diversi autobus Atac.



Ingresso libero. Ampio parcheggio gratuito.



Pet friendly: il tuo cane è il benvenuto.

Family friendly, lgtb+ friendly, vegan friendly.



Il Green Market Festival è un progetto dell'associazione culturale EticArte.



Info greenmarketfestival@gmail.com