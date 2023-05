Green Market Festival Summer Edition a Santa Marinella

Per la stagione calda, il Green Market Festival si sposta al mare, esattamente nel centro liberty di Santa Marinella, nel tratto di strada che da via della Libertà porta alla strepitosa terrazza a picco sul mare, passando da largo Monsignor Ostilio Ricci e via Padelletti (perpendicolare di via Ulpiano).



Dopo il successo dell'edizione di esordio nel 2022, la stagione 2023 porterà alla cittadina la vivacità di questo evento eco-sostenibile con ben quattro appuntamenti in tutta l'estate.



Ad ingresso gratuito, con apertura al pubblico dalle 18 a mezzanotte, il Green Market Festival Summer Edition vedrà come sempre protagonisti i bravissimi artigiani che proporranno le proprie creazioni uniche, sempre a basso impatto ambientale e autoprodotte con amore e dedizione, per offrire al pubblico degli articoli sempre nuovi, spesso irripetibili, che siano veramente sostenibili anche dal punto di vista etico.

Tra gioielli in metalli semipreziosi, abbigliamento sartoriale, ceramiche d'autore, illustrazioni, articoli per la casa, oggetti di design, lampade realizzate con elementi di riciclo, saponi e cosmetici naturali, si avrà solo l'imbarazzo della scelta.



Per la parte del food, rigorosamente a base vegetale nel rispetto dell'ambiente e degli animali, ci saranno i paccotti e la pizza fritta del food truck di Rududù, già presente diverse volte nelle edizioni romane, ma anche birra artigianale, dolcetti e ottimi cocktails, il tutto servito in piatti e stoviglie compostabili.



Non mancherà nemmeno il programma delle attività, con l'immancabile spazio bimbi ed esibizioni anche di artisti affermati a livello nazionale. Ecco il programma:



VENERDÌ 2:

-18:30 sotto i pini: workshop di Respirazione Alchemica a cura di Daphne, info 3313116680;

-20:00 sulla terrazza sul mare: lezione gratuita di Tango Argentino con Bibiana Bettinotti, e a seguire Milonga;

-spazio bimbi: laboratori creativi a rotazione dalle 18:00 alle 22.30 a cura di Wendy, info 3311283213.



SABATO 3:

-18:30 sotto i pini: lezione di Pilates by Ilaria, info 3394494829;

-20:30 sotto i pini: workshop di Danza Afrobrasil, a cura di Marcella Bomba, info 3317613901;

-21.30 terrazza sul mare: concerto pop-rock con Andrea di Persio e Luigi Maio;

-spazio bimbi: laboratori creativi a rotazione dalle 18:00 alle 22.30 a cura di Wendy, info 3311283213.



DOMENICA 4:

-18:00 piazzetta: laboratorio di ceramica per bambini a cura di Silvia, info 3488065260;

-18:00 sotto i pini: lezione di Hatha Yoga by Ilaria, info 3394494829;

-21:30 terrazza sul mare: show di arte circense con India Baretto;

-spazio bimbi: laboratori creativi a rotazione dalle 18:00 alle 22.30 a cura di Wendy, info 3311283213.



Tutto l'evento è plastic free.

Pet friendly, vegan friendly, family friendly.



Le date successive, sempre nella stessa location, sono:

29-30 giugno + 1-2 luglio;

21-22-23 luglio;

11-12-13-14-15 agosto.





Maggiori info su www.greenmarketfestival.it e via email greenmarketfestival@gmail.com.