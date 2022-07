Green Market Festival Summer Edition a Santa Marinella

Con la stagione calda, il Green Market Festival si sposta sul litorale romano per la Summer Edition, precisamente nel cuore della deliziosa Santa Marinella, in via Ostilio Ricci e limitrofe, dal 15 al 17 luglio in orario serale (17,00-24,00).

Lo spazio che va da via della Libertà al meraviglioso affaccio sul mare, si accenderà di vita per tre sere, con un interessantissimo programma di intrattenimento. Come di consueto, lo spazio maggiore è dedicato alla mostra mercato di artigianato artistico, rigorosamente selezionato, che vede protagonisti mastri artigiani che vendono le loro creazioni spaziando dall'oreficeria al cucito, dalla ceramica alla lavorazione del legno, passando per molti altri materiali sempre lavorati in maniera creativa ed ecologica. Come sempre si trovano alcuni operatori olistici pronti ad effettuare trattamenti e massaggi nel loro stand, e anche piccole aziende agricole della zona che propongono i propri prodotti genuini. Un'area dedicata ospiterà inoltre una mostra espositiva di una dozzina di artisti fra pittori, scultori e fotografi. Il programma (che trovate in maniera dettagliata alla fine dell'articolo), è più che mai variegato e comprende concerti, lezioni di yoga, bagno di Gong, danza creativa, presentazioni di libri, uno spettacolo teatrale e anche un divertentissimo dj set di musica swing e retrò, tutta da ballare all'ora dell'aperitivo.

Per i bimbi, tante attività tutte ad offerta libera, come il truccabimbi, la baby dance, il teatrino di burattini e laboratori vari.

Per una pausa ristoro o per cenare in questo posto magico, a disposizione due punti food a base vegetale, di cui uno di crepes dolci e salate, oltre allo stand di birra artigianale e ad un "drink truck" dove assaporare cocktails di qualità. L'ingresso è come sempre libero, e adiacente allo spazio espositrice si trova un ampio parcheggio gratuito (ex fungo).



PROGRAMMA:



VENERDì 15:

17,30: TRUCCABIMBI, AREA KIDS;

18,30: BAGNO DI GONG, TERRAZZA SUL MARE, € 10;

19,00: LABORATORI ARTISTICI, AREA KIDS;

19,00: DHARMA YOGA SOTTO I PINI, GRATUITO;

20,00: TEATRINO DI MARIONETTE, AREA KIDS;

20,30: PRESENTAZIONE LIBRO DI MICHELA MAZZOCCA, “DIGERISCO LENTO O VELOCE?” GRATUITO;

21,30: SPETTACOLO TEATRALE “IL PESO DI UNA LACRIMA”, A CURA DELLA COMPAGNIA TEATRALE “ROMA NEGRA”, AD OFFERTA LIBERA;

21,30: BABY DANCE, AREA KIDS.



SABATO 16:

17,30: TRUCCABIMBI, AREA KIDS;

18,30: DANZA CREATIVA, TERRAZZA SUL MARE, APERTO A TUTTI, € 10;

19,00: LABORATORI ARTISTICI, AREA KIDS;

19,00: GREEN YOGA FLOW, SOTTO I PINI, OFFERTA LIBERA (SU PRENOTAZIONE);

20,00: TEATRINO DI MARIONETTE, AREA KIDS;

20,00: PRESENTAZIONE LIBRO DI ALESSIA LATINI “CON LA MANO SOTTO IL MENTO”, GRATUITO;

21,30: CONCERTO “ALMA NUA DUO”, TERRAZZA SUL MARE, GRATUITO;

21,30: BABY DANCE, AREA KIDS.



DOMENICA 17:

17,30: TRUCCABIMBI, AREA KIDS;

18,30: APERIMUSICA: DJ-SET SWING & RETRO';

19,00: LABORATORI ARTISTICI, AREA KIDS;

19,00: YOGA POSTURALE, SOTTO I PINI, PRATICA GRATUITA;

20,00: TEATRINO DI MARIONETTE, AREA KIDS;

21,30: CONCERTO “HARP GUITAR TRAVEL”, DI PAOLO RASILE, GRATUITO;

21,30: BABY DANCE, OFFERTA LIBERA.