Versione natalizia per l'evento più green della capitale: il Green Market Festival on Christmas sarà alla Città dell'Altra Economia dall'8 al 10 dicembre, in una versione speciale: contemporanemente, lo stesso spazio sarà infatti occupato anche dal progetto MAD, a cura dell'associazione culturale Zip Zone, che aggiungerà contenuti culturali e spettacoli al programma già ricco del festival.



Punta di diamante dell'evento è, come sempre, la mostra mercato di artigianato artistico, dove oltre ottanta stand esporranno sia nel grande piazzale che nella sala antistante. Attenzione, il Green Market Festival si trova subito sulla destra entrando da via di Monte Testaccio, e non dal lato del bar.



Ceramiche, sculture, articoli di design, quadri, illustrazioni, mosaici, gioielli, bijoux, sciarpe tessute al telaio, borse ed accessori tessili cuciti a mano, abbigliamento sartoriale, piante rare, editoria indipendente e solidale, ecoprint, creazioni in gomma riciclata e con camere d'aria, lampade realizzate con elementi di riciclo, prodotti agricoli a km zero, cosmesi naturale biologica, ma anche stand di trattamenti benessere per regalarsi o regalare un momento di relax. Impossibile, insomma, non trovare il regalo perfetto tra le migliaia di proposte. Saranno inoltre presenti alcune onlus per raccolta fondi di progetti solidali.



Il programma delle attività è più ricco che mai, con tante attività dedicate sia ai piccoli che agli adulti, eccolo qui sotto al completo:



Programma di Venerdì 8 dicembre:



area palco:

11:30 workshop cosmesi naturale/vegan a cura di Claudia, info 346 354 4175.

15:00 kids lab “piccoli orafi” a cura di Mirtime (Miranda Riccardi), info 340 703 7478;

17:00 workshop oreficeria adulti a cura di Mirtime (Miranda Riccardi)- info 340 703 7478



spazio culturale:

17:00 presentazione libro edizioni Protos di Nadia Giberti “Una Vita di Racconti”;

18:30 presentazione libro edizioni Protos di Davide DeLise “Smuovi il Cuore”



sala yoga:

11:30 Vinyasa Slow Flow a cura di Chiara, info 329 647 0319;

16:00 workshop burlesque a cura di Lune du Nil, info 339 706 4451;

17:30 Festive Flow Vinyasa Yoga a cura di Roberta, info 320 814 8072



spazio esterno:

10:00-18:00 Giochi Antichi di e con Valerio Bonsegna (a cura di ass. cult. Zip Zone)

11:30 Big Babol Christmas di e con Daniele Antonini (a cura di ass. cult. Zip Zone)

16:00 Mr. Pope Circus Show

18:00 “Lune e La Maison de Lune Burlesque Show



Tutto il giorno:

Kids Lab a cura di Laboratorio di Wendy;

kids Lab "crea la tua spilletta personalizzata" con Lizet;

Giostrina ecologica a seggiolini volanti Ciclotto, alimentata a pedali.



Programma di sabato 9 dicembre:



area palco:

11:30 workshop di cucito “sottobicchieri di riciclo” a cura di Papera di Latta, info 347 292 9049

15:00 kids lab “piccoli orafi” a cura di Mirtime (Miranda Riccardi), info 340 703 7478

17:00 workshop oreficeria adulti a cura di Mirtime (Miranda Riccardi) - info 340 703 7478



spazio culturale:17:00 presentazione libro edizioni Protos di Veronica Nannini “Apnea”;

18:30 presentazione LISA - progetto solidale- by SelkInk studio editoriale;



sala yoga:

11:00 Pilates e Bioenergetica a cura di Claudia Perni, info 389 586 6541;

12:30 Hatha Tantra Yoga a cura di Flavia, info 334 384 6881;

16:30 Workshop di esplorazione vocale “Voce in Movimento” a cura di Nora Tabbush, info 340 238 9501;

18:00 Bagno di Gong a cura di Eleonora Pirrò, info 348 754 5854



spazio esterno:

16:30 kids lab Capitan Riciclo di e con D. Spadaro e E. Avallone (a cura di ass. cult. Zip Zone)



Tutto il giorno: Kids Lab a cura di Laboratorio di Wendy;

kids Lab "crea la tua spilletta personalizzata" con Lizet;

Giostrina ecologica a seggiolini volanti Ciclotto, alimentata a pedali.



Programma di domenica 10 dicembre:

area palco:

10:30 kids lab “piccoli orafi” a cura di Mirtime (Miranda Riccardi), info 340 703 7478

12:30 workshop oreficeria adulti a cura di Mirtime (Miranda Riccardi)- info 340 703 7478

15:00 workshop di Kintsugi Biografico by Gioia Di Biagio, info 349 537 5235;

17:00 workshop Kintsugi “Oro nelle Crepe” a cura di Gioia Di Biagio, info 349 537 5235



spazio culturale:

17:00 presentazione Libro edizioni Protos di Marco di Eugenio “Cosa Resta Di Un Amore”;

18:30 presentazione libro edizioni Protos di Elvia Merello “Uno Strano Accordo”;



sala yoga:

11:30 Medito Ergo Sum - Meditazione Mente-Corpo a cura di dott.ssa Valentina Virgili e dott. Mario Donnici, info 329 209 3614;

16:00 Danza in Fascia - show di mamme e bimbi 0/2 anni ;

16:30 Workshop di Danza in Fascia per neomamme e bambini 0/2 anni, a cura di Annabella, info 339 650 6649;

18:00 Yoga Kundalini a cura di Eleonora Pirrò, info 348 754 5854



spazio esterno:

15:30 “El Trio Churro”, di Chien Barbu (a cura di ass. cult. Zip Zone);

17:00 Concerto Gospel Christmas Time! di Big Family Gospel Choir



Tutto il giorno:

Kids Lab a cura di Laboratorio di Wendy;

kids Lab "crea la tua spilletta personalizzata" con Lizet;

Giostrina ecologica a seggiolini volanti Ciclotto, alimentata a pedali.



Nello spazio food & beverage troviamo street food 100% vegetale con panini, fritti, piatti vari, hot-dog e bibite, lo stand della birra artigianale e anche una piccola roulotte con caffetteria e ottimi dolcetti, ideali a colazione, per dopo pranzo e anche a merenda.



L'intero evento è PLASTIC FREE: tutte le stoviglie utilizzate nello spazio ristoro sono compostabili, e gli espositori non utilizzano shopper in plastica monouso. Altresì, nel market non si vendono articoli contenenti parti di animali.





