Artigianato artistico e aperitivi al green market festival

Il 6 ed il 7 Novembre, dalle 10 alle 20, alla Città dell'altra Economia (ex mattatoio) torna il Green Market Festival, con il format che lo contraddistingue e lo slogan "arte, natura, benessere e cultura".

Lo spazioso piazzale esterno ospiterà oltre sessanta artigiani artistici tra i migliori di Roma e non solo, dato che diversi provengono da Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Campania, Marche e Lombardia, che esporranno in vendita creazioni rigorosamente fatte a mano delle più disparate categorie: accessori tessili, bigiotteria semi-preziosa, ceramiche, sculture, vetrate artistiche, accessori per la casa, abbigliamento sostenibile, lampade realizzate con materiali di riciclo, giocattoli in legno, biancheria per bambini, articoli ecologici e utili ma nello stesso tempo originali e unici. Nel market e all'interno della sala si trovano anche stand di operatori olistici per un massaggio rilassante o decontratturante, con diversi professionisti al servizio dei clienti per consigliarli al meglio. Inoltre non mancheranno i prodotti biologici, tra cui confetture naturali e prodotti della Tuscia, e stand di flower design, con piante e giardini verticali, sia freschi che stabilizzati, oltre a kokedama, tillandsia e altre rarità.

Diverse le attrazioni per bambini: laboratori di pittura, riciclo e anche di rispetto degli animali, con un'educatrice cinofila, oltre a yoga bimbi, al truccabimbi e ad altre attività. Nello spazio verde esterno, come di consueto si alterneranno diverse discipline olistiche, tra cui yoga, pilates, qi gong, per le quali è consigliabile portarsi il proprio tappetino. Riguardo le attività culturali, come sempre il Green Market Festival dà spazio ad autori emergenti che presentano il proprio libro nella sala interna, dove continua anche il market di artigiani. Per una pausa gastronomica invece ci si potrà riposare gustando delle specialità di street food a base vegetale, ma anche gelati, dolcetti e caffetteria, oltre all'immancabile birra artigianale a km zero. Novità di questa edizione sono proprio gli aperitivi, disponibili dopo le 18: oltre alla birra sarà infatti disponibile un ottimo spritz alla spina servito con diversi stuzzichini ovviamente anch'essi handmade.

La città dell'altra economia si trova in Largo Dino Frisullo, all'interno dello spazio Boario (ex mattatoio), in zona Testaccio, a pochi metri da via Galvani e da Via di Monte Testaccio.



greenmarketfestival@gmail.com

