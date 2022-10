Green Market Festival all'Ex Mattatoio

L'appuntamento con l'artigianato di qualità ed il benessere torna anche a novembre, nella consueta location della Città Dell'Altra EConomia, all'interno dell'ex mattatoio di Testaccio. Oltre settanta artigiani esporranno le loro creazioni eco-sostenibili e interamente realizzate a mano, in alternanza con alcuni stand di flower design, editoria indipendente, produttori biologici di eccellenze gastronomiche, come le nocciole della Tuscia e il bergamotto calabrese, e ovviamente gli immancabili operatori olistici, pronti ad offrire trattamenti e massaggi di vario tipo, per rilassarsi con un massaggio californiano o uno shiatsu decontratturante.



Gli artisti e artigiani presenti propongono migliaia di creazioni: monili, gioielli, abiti, borse, turbanti, giocattoli, accessori per la casa, ceramiche, lampade, candele, articoli per l'infanzia... Ce n'è per tutti i gusti.



Ma, oltre all'area market, che prosegue anche all'interno della spaziosa sala dove espongono una ventina di artigiani, al Green Market Festival ci sono sempre diverse attività interessanti: sessioni di yoga, feldenkrais, pilates, mindfulness, presentazioni di libri, workshop di cosmetica vegana zero waste, live painting di pittura, workshop di natura morta e anche un divertentissimo dj set di musica swing, con tanto di lezioni gratuite per chi vorrà cimentarsi.



A disposizione dei visitatori anche una zona "food and beverage" in cui si potranno gustare diverse specialità a base vegetale preparate dal laboratorio "Secondo Me", e si potrà degustare un'ottima birra artigianale a km zero, pluripremiata.



Qui il programma nel dettaglio:

SABATO 22:

SPAZIO ESTERNO:

10,30 lezione di yin yoga, contributo € 10, info 3381943191

12,00 lezione di dharma yoga, ad offerta consapevole, info 3382907997

14,00 metodo feldenkrais, lezione gratuita, info 3385875638

15,30 lezione di vinyasa yoga ad offerta consapevole, info 3516027064

17.00 lezione di Pilates Fascial Training, offerta minima € 8. info 3317613901

18.30 dj set di musica Swing con lezioni gratuite di ballo swing-lindy hop



tutto il giorno, sia sabato che domenica, tanti laboratori per bambini ad offerta libera.



DOMENICA 23:

SPAZIO ESTERNO:

11,30 hatha yoga, contributo € 13, info 3282731202

13,00 Metodo OMM, The One Minute Meditation, scoprire il potere racchiuso in un solo minuto di meditazione

14.00 metodo feldenkrais, contributo minimo € 5, info 3208213085

14,40 yoga scaravelli, contributo minimo € 5, info 3208213085

15,20 tai chi, contributo minimo € 5, info 3208213085

16,00 Yoga Bimbi, ad offerta consapevole, info 3394936890

17,15 yoga sciamanico, ad offerta consapevole, info 3474773777

18.,40 live music, paolo rasile harp guitar travel



SPAZIO INTERNO:

10,30, live painting di natura morta, dipingiamo insieme, durata due ore, gratuito, info 3393435389

11,00 presentazione libro di chiara d’andrea, “il vangelo secondo angela”, gratuito

12,00 mindfulness-pratiche di consapevolezza contributo minimo € 5 info 3489923446

15,00 workshop di cosmetica vegana e zero waste, durata 2 ore e1/2, contributo € 10, info 3463544175

15,00 workshop di natura morta, durata 4 ore, contributo € 20, info 3393435389

16,00 presentazione libro di martina riccio “la cena”, gratuito

17,00 conferenza gratuita “scoprire il mondo interiore, tecniche per lo sviluppo armonico”, info 3889341586

18,00 presentazione libro di indira yakovenko “le vacanze romane del cinghialino di firenze”, gratuito

tutto il giorno: mostra artistica di francesca folchi

evento GRATUITO e ampio parcheggio gratuito nell'area circostante.









www.greenmarketfestival.it