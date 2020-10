Green Market Festival alla Città dell'altra Economia

Torna a Roma il Green Market Festival, stavolta in versione ridotta in seguito alle nuove normative. Si svolgerà solo con il mercatio artigianale bio e la mostra artistica. Le lezioni delle varie discipline sono state sospese, così come le conferenze, le presentazioni di libri e l'animazione per bimbi.

Due giorni all'insegna della natura, dell'arte, della cultura e del benessere, con oltre cinquanta espositori, tra cui: gioielli e bijoux di ogni sorta, cosmesi naturale, saponi artigianali, tisane, fiori di Bach, piante e giardinaggio, lampade con elementi di riciclo, accessori per amici a quattro zampe, abbigliamento sostenibile, accessori tessili realizzati a mano, olii essenziali, borse di design, libri per bambini e molto altro ancora.

Anche stavolta saranno presenti diversi espositori di prodotti alimentari biologici, come confetture, frutta a guscio della Tuscia, succhi, pane e biscotti vegan e senza glutine. Novità di questa edizione è una mostra artistica tutta al femminile che vede protagoniste due fotografe e due pittrici che esporranno le loro opere.

Sarà inoltre presente una consulente per trattamenti kinesiologici e l'associazione Alberi in Periferia, che si occupa di piantare alberi per riqualificare le aree urbane periferiche della Capitale.