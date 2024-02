Torna il Green Market Festival alla Città dell'Altra EConomia, dopo un paio di mesi di pausa. Il format è sempre lo stesso, quello che convoglia ogni mese migliaia di persone interessate all'ecosostenibilità, al cibo sano e all'artigianato artistico. Anche stavolta, l'edizione di febbraio non sarà da meno! Partiamo con la location: la Città dell'Altra Economia ospita il Green Market Festival sia nell'edificio subito a destra entrando da via di Monte Testaccio che sul piazzale antistante. Attenzione a non confondersi con eventuali altri mercatini che potrebbero trovarsi davanti al bar.



Tra lo spazio interno e quello esterno, l'edizione di febbraio conterà circa 60 espositori, in maggioranza di artigianato artistico, ma anche di flower design, vintage, piccola editoria, cosmesi naturale. Qui non si trovano "cineserie", articoli di importazione, oggetti che prevedono filiere lunghe ed inquinanti e articoli realizzati con parti di animali: il mercatino è infatti prettamente basato sull'autoproduzione da parte degli artigiani stessi, utilizzando materiali ecologici e procedure eco-friendly. Si trova di tutto un po', partendo dalla base che gli artigiani sono accuratamente selezionati per essere all'altezza degli standard dell'evento e quindi si trovano articoli di alta qualità con un buon rapporto qualità-prezzo: si spazia dalle ceramiche all'abbigliamento etico, dalle borse chic alle lampade realizzate con elementi di riciclo, dagli accessori per la casa agli articoli di design, ma anche mosaici, illustrazioni, accessori tessili, oggetti in legno... migliaia di articoli insomma, tutti originali e rispettosi dell'ambiente.



Come di consueto sarà presente anche l'area ristoro, che prevede street food 100% vegetale con panini, fritti, piatti vari, hot-dog e bibite, lo stand della birra artigianale e anche una piccola roulotte con caffetteria e ottimi dolcetti, ideali a colazione, per dopo pranzo e anche a merenda.



Inoltre, chi lo conosce lo sa: il Green Market Festival non è solo un mercatino ma è un evento a 360° in cui si può partecipare a tante attività diverse: lezioni di yoga, di pilates, workshop di ceramica, presentazioni di libri, conferenze, ballare lo swing o la pizzica, assistere a spettacoli... ma anche tanti laboratori per bambini di tutte le età.

Di seguito il programma completo:

sabato 17 febbraio:

SALA YOGA:

11.30: yoga con Jamira, info 389 697 2550

15.30: posturale con Veriana, info 388 358 9485

17.00: contact improvvisation and floor work, con Claudia, info 389 586 6541

SPAZIO WORKSHOP 1:

11.30-13.00: workshop di ceramica per adulti "impressioni d'argilla", info Rita 347 547 6629

15.00-16.30: kids lab di ceramica "sogni d'argilla... come Mirò!", info Rita 347 547 6629

SPAZIO WORKSHOP 2:

15.00-19.00: workshop di kintsugi biografico, info Gioia di Biagio 349 537 5235

17.00-19.00: workshop base di kintsugi "oro nelle crepe", info Gioia Di Biagio 349 537 5235

SPAZIO BIMBI:

10,30-18,30: laboratori artistici e di riciclo a cura di Laboratorio di Wendy, info 331 128 3213

SPAZIO ESTERNO:

16,30: lezione gratuita di Swing e a seguire ballo libero, con Francesca De Vita



domenica 18 febbraio:

SALA YOGA:

11.00: hatha yoga con Giulia, info 393 716 4392

12.30: posturale con Veriana, info 388 358 9485

15.30: pilates e bioenergetica con Claudia, info 389 586 6541

17.00: lezione gratuita di pizzica salentina e a seguire ballo libero, con Andrea De Siena

SALA WORKSHOP 1:

11.30: laboratorio di bombe da bagno per adulti e bambini a cura di Zarina, info 329 936 8023

15.30: conferenza sul potere delle Genesa, a cura di Irene Iorio, info 340 705 0535

17.30: presentazione libro Il Seme Rubato, di Patrizia Bettinelli

SALA WORKSHOP 2:

10.00-14.00: workshop di kintsugi biografico, info Gioia Di Biagio 349 537 5235

12.00-14.00: workshop base di kintsugi "oro nelle crepe", info Gioia Di Biagio 349 537 5235

SPAZIO BIMBI:

10,30-18,30: laboratori artistici e di riciclo a cura di Laboratorio di Wendy, info 331 128 3213

SPAZIO ESTERNO:

11,00: Mr. Pope Quisquiliaggini Show: spettacolo di arte circense per grandi e piccini



Orario di apertura al pubblico: 10:00-20:00, ingresso libero con ampio parcheggio nell'area di pertinenza.



Lo spazio della città dell'altra Economia non presenta barriere architettoniche ed è pertanto fruibile anche da persone diversamente abili.



Pet friendly, family friendly, vegan friendly, lgtb+ friendly. NO-STRESS PHILOSOPHY



Info: greenmarketfestival@gmail.com



Gallery

save the date: il successivo Green Market Festival sarà nei gg 23-24 marzo.