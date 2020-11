Green Market Festival Christmas Edition

Torna in veste natalizia il Green Market Festival, stavolta per tutti i weekend di dicembre prima di Natale e anche per la festa dell'Immacolata, sempre nello spazioso piazzale della Città dell'Altra Economia.

Diversi giorni quindi all'insegna della natura, dell'arte, della cultura e del benessere, con mercatino artigianale, mostra artistica di foto e dipinti, produttori biologici locali, operatori olistici. Se le normative lo permetteranno, durante il festival si svolgeranno anche le lezioni di yoga, qi gong, pilates ed altre discipline, oltre ad incontri informativi su benessere e salute e presentazioni di libri.

Fra gli espositori, oltre ottanta, ci saranno gioielli e bijoux, cosmesi naturale, candele, saponi artigianali, tisane, fiori di Bach, piante e giardinaggio, lampade con elementi di riciclo, abbigliamento sostenibile, accessori tessili realizzati a mano, olii essenziali, borse di design, libri per bambini ma anche delizie alimentari come confetture, frutta a guscio della Tuscia, succhi, pane e biscotti vegan e senza glutine, pregiato zafferano, birra artigianale, olio evo e salse varie, tutto rigorosamente biologico.

Diversi operatori olistici saranno disponibili per trattamenti e consulenze ma anche per proporre dei pacchetti regalo originali. Non mancheranno le associazioni ambientaliste, ospiti dell'evento, fra cui Alberi in Periferia che si occupa di piantare alberi nelle aree da riqualificare della Capitale.