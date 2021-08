Green Market Festival a Fregene

Questa estate il Green Market Festival si sposta al mare! Più precisamente del bel parco comunale di Fregene. Date le alte temperature, sarà un evento serale che si svolgerà in ben due weekend lunghi: 27, 28 e 29 agosto, e 3, 4 e 5 settembre, dalle 17 a mezzanotte. Sarà una versione di nicchia rispetto alle edizioni capitoline, con artigiani rigorosamente selezionati come sempre, che propongono creazioni originali, di qualità e meticolosamente fatte a mano, che vanno dai bijoux di classe al macramè, a creazioni per bambini, abbigliamento con stampe botaniche o dipinto a mano, accessori di vari tipi e ceramiche artistiche.

Presenti anche stands di editoria per bambini e per trattamenti olistici, dove potersi rilassare con massaggi shiatsu e di altro tipo. Come sempre, diversi istruttori di yoga ed altre discipline terranno lezioni ad offerta minima di 5€: sarà possibile provare il dinamico Hatha yoga, il più meditativo Kundalini, e anche yoga per bimbi e per genitori e bimbi insieme, oltre al Pilates e al Bagno di Gong. Per una pausa golosa infine si potranno gustare le specialità a base vegetale direttamente dalla Puglia e ottima birra artigianale a km zero.

Il Parco è facilmente raggiungibile, dato che confina con il punto di primo soccorso e con Via della Pineta di Fregene, ossia la strada principale che porta al mare, e sarà ben visibile per coloro che rientrano dalla giornata in spiaggia. L'ingresso al parco è su via Cervia; possibilità di facile parcheggio nelle vicinanze.

