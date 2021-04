Benessere e cultura al Green Market Festival

Anche a maggio si conferma l'ormai consueto appuntamento con il Green Market Festival, giunto alla sua quinta edizione. Punto focale della manifestazione è la mostra mercato di artigianato artistico, che ospita artisti e artigiani della Capitale e non solo: diversi espositori vengono dall'Umbria e dalla Toscana per esporre le loro creazioni originali ed ecosostenibili.

Come sempre, durante entrambe le giornate sarà possibile prendere parte alle lezioni di yoga di vario tipo e non solo: Tai Chi, Mindfulness, Pilates, Feldenkrais, yoga Bimbi e anche un laboratorio di Art Body Therapy, tutto nel grande spazio verde all'aperto, per garantire distanziamento e sicurezza in tutta comodità. Tutte le lezioni sono ad offerta libera.

Oltre agli artigiani, fra gli espositori si trovano anche diversi operatori olistici, sia nello spazio esterno che nelle ampie sale interne, che propongono massaggi e trattamenti vari come shiatsu, riflessologia plantare, Reiki e molto altro Non mancheranno anche i produttori di alimenti biologici a km zero, gli espositori di piante e flower design e gli stand di libri, tra cui uno di libri in inglese per bambini e due case editrici indipendenti, una delle quali viene addirittura da Milano per proporre i suoi autori.

Il programma culturale sarà particolarmente ricco: 11 scrittori presenteranno il loro libro e ci sarà anche un workshop su come comunicare la bellezza semplicemente camminando. Tutti gli incontri culturali sono gratuiti e a numero chiuso. Anche per i più piccoli il divertimento è assicurato, grazie a diversi laboratori ludici ed istruttivi ai quali potranno prendere parte.