Green Market Festival, l'appuntamento a Roma

Torna, dopo mesi di fermo dovuto alle chiusure comunali, il Green Market Festival, sempre alla Città dell'altra Economia, in una frizzante versione primaverile. Tempo permettendo, il Green Market Festival si svolgerà prevalentemente all'aperto, ma con utilizzo anche delle sale interne dell'edificio.

Come di consueto, una cinquantina di stand aspetteranno i curiosi visitatori, per mostrare loro ogni sorta di creazione di artigianato artistico, dai cappelli alle borse, dalle ceramiche alle lampade, passando per abbigliamento sostenibile, giocattoli artigianali in legno, cosmesi e saponi naturali, candele ecologiche, oltre ad ogni tipo di bijoux, da quelli lavorati con la tecnica della "cera persa", a "chicche" introvabili come quelli realizzati con ingranaggi di orologi d'epoca. Non mancheranno stands di libri, anche in inglese per bambini, di piante e flower design, e naturalmente ci saranno i produtti alimentari biologici a km zero, come le pregiate nocciole della Tuscia, confetture gourmet, sughi speciali e birra artigianale.

All'interno dell'edificio sarà allestita una esposizione artistica di alcuni giovani pittori e fotografi, inoltre saranno presenti degli stands in cui coccolarsi con trattamenti olistici. Sempre all'interno, nella sala conferenze ad ingresso contingentati e limitati secondo le normative vigenti, si potrà assistere gratuitamente a diverse presentazioni di libri, come quello della giovane scrittrice Anna Zilli che presenta la sua favola per bambini, o quelli di Serenella Ballore, counselor olistico di larga esperienza, esperta in crescita umana e spirituale.

Tornano anche le lezioni di yoga, stavolta, condizioni meteo permettendo, all'aperto sul prato antistante l'edificio. Si potrà partecipare gratuitamente o ad offerta libera a sessioni di Hatha Yoga, Odaka Yoga, Qi Gong, Singing Flow, Yin Yoga e anche Yoga Bimbi e Family Yoga, da praticare le mamme insieme ai propri bambini, per trascorrere un'ora e mezza di armonia e relax. Proprio per i più piccoli non mancheranno le attività, con "cartoni animali" in 3D da pitturare e altri laboratori. Novità di questa edizione è l'apertura del ristorante con una nuova gestione, che per l'occasione proporrà un menù studiato ad hoc con pietanze biologiche e a base vegetale, oltre a proposte di street food, il tutto a prezzi etici.