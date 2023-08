Green Market Festival, la festa per il terzo compleanno

Il Green Market festival compie tre anni, e lo fa con un'edizione speciale, che si prospetta memorabile: un solo giorno, domenica 1 ottobre, ma ricco di contenuti.



Dopo la pausa estiva in cui l'evento si è svolto al mare, da questa edizione torna nel posto dove è nato, ossia la Città dell'Altra Economia a Testaccio, sempre ad ingresso libero.



Il mercatino artigianale farà quindi da protagonista, affiancato come sempre da numerose attività per adulti e bambini, come laboratori, workshop, attività varie e momenti di svago ed intrattenimento.



Gli stand presenti saranno oltre sessanta, con autoproduzioni rigorosamente artigianali ed ecosostenibili: il fulcro del Green Market Festival sono le creazioni di qualità che vengono esposte; nessuna produzione industriale, oggetti in plastica nè "cineserie" varie: ogni articolo è il frutto del lavoro amorevole e dello studio di un artigiano appassionato della sua arte, qualunque sia: gioielli, ceramiche, lampade, terrari, abbigliamento, accessori tessili, articoli di design, mosaici, candele... un pot pourri che saprà incantare e stupire i visitatori.



Lo spazio del Green Market Festival si estende sia all'aperto nel grande piazzale che all'interno dell'edificio, nella sala Asia, dove si svolgono anche i diversi workshop: fra le proposte, a grande richiesta torna il workshop di Kintsugi, magistralmente tenuto dall'artista toscana Gioia Di Biagio, ormai un'habituè dell'evento, ma è previsto anche il workshop di ceramica, di porcellana fredda e per la prima volta anche i workshop di Ecoprint, ossia stampa botanica su stoffa, e per imparare a realizzare autonomamente dei bellissimi terrari di arredo con piante vere.



All'interno della sala, ma non solo, sarà possibile rilassarsi con un benefico trattamento shiatsu o con una seduta di riflessologia plantare: diversi studi olistici saranno a disposizione per trattamenti e consulti personalizzati.



Sotto gli alberi presenti si svolgeranno anche diverse lezioni di discipline olistiche, come yoga, pilates e bagno di Gong, mentre nello spazio verde ci si potrà rilassare e gustare panini con V-burger ed altre specialità a base vegetale, oltre a birra artigianale, cocktails e sangria.



Come ogni festa che si rispetti non può mancare la musica: dalle 17 inizierà la performance del noto disc jockey Miki Johnson con il suo DJ Set dalle sonorità degli anni '70, '80 e '90, per tre ore di puro divertimento per tutte le età, dove sembrerà di essere in un festival londinese.



Il Green Market Festival è family friendly: i bambini troveranno uno spazio a loro dedicato a cura di un'educatrice, oltre a diversi laboratori ludico-creativi.



L'ingresso è come sempre libero, lo spazio è privo di barriere architettoniche, i cani sono i benvenuti e c'è un grande parcheggio a disposizione dei visitatori.



Plastic free: bicchieri e stoviglie sono in materiale compostabile e quindi smaltibile con i rifiuti organici, e non saranno utilizzate shopper o plastiche monouso dagli espositori.



Vegan friendly: nel market non sono in vendita articoli contenenti parti di animali e l'offerta culinaria è a base vegetale.



Il programma completo è visibile sul sito www.greenmarketfestival.it nella sezione "programma"



Info greenmarketfestival@gmail.com