Dopo la pausa post natalizia, a febbraio riparte alla grande il Green Market Festival con una edizione ricca di collaborazioni. La location è sempre la stessa, la Città dell'altra Economia, nello spazio dell'ex mattatoio del quartiere Testaccio.

Il Green Market Festival non è solo una mostra mercato di artigianato artistico, ma un evento a tutto tondo che convoglia anche arte, letteratura, attività olistiche, hobbistica e laboratori per bambini.

Questa edizione vedrà protagonisti oltre settanta artigiani, che spaziano nei vari settori proponendo le loro creazioni uniche ed ecosostenibili: dai monili all'oggettistica, passando per accessori tessili, ceramiche, stampe d'autore, abbigliamento etico, giocattoli fatti a mano, illustrazioni, cosmesi artigianale, saponi, candele bio e molto altro. Non mancano gli espositori di piante particolari, come le tillandsia e le kokedama, ed i produttori biologici a km zero, come le nocciole della Tuscia, lo zafferano, il peperoncino ed altre prelibatezze, ed anche alcune case editrici.

Nello spazio esterno dedicato allo yoga si potranno seguire sessioni ad offerta libera di qi gong, bio sound yoga, artemovimentoterapia e canto dei mantra. Le ampie sale interne sono invece dedicate all'arte e alla cultura: in collaborazione con l'associazione "Amici Di Versi" saranno presenti diversi artisti, fra pittori, scultori e fotografi, oltre a vari scrittori e poeti che presenteranno il proprio libro. Presente anche uno spazio dedicato al sol Levante: una mostra fotografica di reportage in Giappone ed un workshop di Kintsugi, un'antica arte giapponese, tenuto da una nota artista fiorentina.

Sempre all'interno, ci si potrà rilassare con un bel massaggio o un altro trattamento olistico, proposto da professionisti del settore a disposizione dei visitatori. Per quanto riguarda lo spazio bimbi, un'educatrice proporrà per tutto il giorno diversi laboratori ludico-creativi, in cui i più piccoli potranno divertirsi imparando cose nuove, mentre i genitori si godono lo shopping o partecipano ad una lezione. Presente, all'esterno, anche l'area "food and beverage", con cibo plant based preparato al momento e l'ormai consueta birra artigianale a km zero, per una pausa relax.

L'ingresso è libero e lo spazio offre un ampio parcheggio gratuito. Non sono presenti barriere architettoniche ed i servizi sono attrezzati ance per soggetti diversamente abili. L'area è facilmente accessibile anche con i mezzi pubblici: fermata FS Trastevere, metro Piramide, autobus 719 e 170. Nel GPS si può scrivere Largo Dino Frisullo.

Per info www.greenmarketfestival.it - greenmarketfestival@gmail.com