Green Market Festival, il programma completo

Versione autunnale per il Green Market, l'evento romano ecosostenibile più atteso, che torna alla Città dell'Altra Economia nel weekend del 25-26 novembre.



Riduttivo chiamarlo mercatino: il Green Market Festival è un evento entusiasmante con una mostra mercato in cui si assiste ad una vera esplosione creativa: i migliori artigiani del panorama capitolino e non solo espongono e vendono le proprie creazioni sia nel grande piazzale esterno, nel lato subito a destra entrando da via di monte testaccio, sia nell'edificio che fa da sfondo al piazzale.

Oltre sessanta stand in cui si possono trovare creazioni di ogni tipo, spaziando dai gioielli dell'artigiana orafa Cristina Chianello con il suo brand Omphalòs alla ceramica raku di Manu's Clay, dalle piante rare come le Tillandsie di Claudio Camarda alle creazioni per la casa, dall'abbigliamento sartoriale agli oggetti di design come le lampade di Papera Di Latta, passando per scrapbooking, le illustrazioni de Le Orme di Ilaria, la rilegatoria artigianale di Bruno Sauchelli, mosaici, le statue in terracotta di Filo D'Arte, creazioni in cartapesta, stampe in serigrafia artigianale, articoli all'uncinetto, le sculture artistiche in legno di riciclo di Riccardo Wilczek, le collane in tessuto di BibiHaTroppeSpese, le creazioni con camere d'aria riciclate di By Esa, oltre ad articoli in vetro, in tessuto e chi più ne ha, più ne metta: c'è davvero di tutto per tutti, è praticamente impossibile non trovare qualcosa di unico di cui innamorarsi.

Oltre a tutto ciò, nel market ci sono anche prodotti a km zero, abbigliamento ed accessori vintage, piccola editoria, piante rare di vario tipo, stand benessere in cui sostare per godersi un bel massaggio shiatsu dal team di Shiatsu Igea o rilassante o per una consulenza personalizzata, effettuata in loco da professionisti del settore.



Sempre molto interessante e vario il programma delle attività, rivolto a tutte le età:



Programma di Sabato 25 novembre:



ore 15:00 spazio interno: workshop di Terrarium a cura di Talewoods: come creare il proprio ecosistema personale da salotto. A fine workshop ciascuno porterà a casa la propria creazione. Saletta workshop. Info 3460886057, solo su prenotazione;



Ore 16:00, saletta delle attività: lezione di Yoga Kundalini a cura di Eleonora Pirrò, info 3487545854;



Ore 17:00, spazio esterno: Pizzica Salentina con Andrea De Siena, lezione gratuita e ballo libero a seguire;



Tutto il giorno: Kids Lab a cura di Laboratorio di Wendy e giostrina ecologica RiCiclo, alimentata a pedali.



Programma di domenica 26 novembre:



Ore 11:00 spazio interno: workshop di Ceramica per adulti "foliage d'autunno", a cura di Rita Malizia, info 3475476629;



Ore 12:00 saletta delle attività: Pilates e Bioenergetica a cura di Claudia Perni, info 3895866541;



Ore 14:00 saletta delle attività: lezione di danza Modern Contemporary, a cura di Claudia Perni, info 3895866541;



Ore 15:00 spazio interno: laboratorio di Ceramica per bambini "Lanterne Mostruose", a cura di Rita Malizia, info 3475476629;



Ore 16:00 saletta delle attività: Bagno di Gong a cura di Eleonora Pirrò, info 3487545854;



Ore 17:00, spazio interno: workshop di Fermentazione dei Vegetali, a cura di Valeria Pastorelli. Seguirà degustazione, info 3334667958 (prenotazione obbligatoria);



Ore 17:00 spazio esterno: ...a tutto Swing! Lezione gratuita a cura di Francesca De Vita della scuola Savoy Swing e a seguire ballo libero;



Tutto il giorno: Kids Lab a cura di Laboratorio di Wendy e giostrina ecologica RiCiclo, alimentata a pedali.



Nello spazio food & beverage troviamo street food 100% vegetale con panini, fritti, piatti vari, hot-dog e bibite, lo stand della birra artigianale e anche un piccolo truck con ottimi dolcetti, ideali a colazione, per dopo pranzo e anche a merenda.



Orario di apertura al pubblico: 10:00-20:00, ingresso libero con ampio parcheggio nell'area di pertinenza.



Lo spazio della città dell'altra Economia non presenta barriere architettoniche ed è pertanto fruibile anche da persone diversamente abili; è inoltre facilmente raggiungibile, oltre che dagli abitanti del quartiere Testaccio, anche da Trastevere, Ostiense, Aventino, Marconi, Portuense, San Saba, Piramide, San Giovanni e quartieri limitrofi. L'indirizzo è Largo Dino Frisullo; nel grande piazzale potrebbero esserci altri mercatini, attenzione a non confondersi.



L'edizione successiva sarà lunga: 8-9-10 dicembre, stessa location.



Pet friendly, family friendly, vegan friendly, lgtb+ friendly. NO-STRESS PHILOSOPHY



Info: greenmarketfestival@gmail.com