Artigianato e sostenibilità al Green Market Festival

Anche ad Aprile torna il Green Market Festival alla città dell'altra economia, nello spazio retrostante l'ex mattatoio di Testaccio, in Largo Dino Frisullo.



Saranno oltre settanta gli artigiani presenti, che esporranno le proprie creazioni rigorosamente fatte a mano: gioielli in metalli semipreziosi lavorati con la tecnica della cera persa, illustrazioni d'autrice, ceramiche artistiche, saponi e cosmesi artigianale, candele in cera di soia, borse realizzate con vecchi sacchi industriali, lampade ottenute da elementi di riciclo, abbigliamento sostenibile e cucito a mano e molto altro. Curiosando nell'area market si trovano anche stand in cui ci si può rilassare con un massaggio o un altro trattamento olistico, flower design, editoria e prodotti biologici a km zero.



Il programma culturale è ricco come sempre: nello spazio verde si potrà partecipare, dietro un'offerta libera consapevole, a lezioni di yoga, di pilates, di canto dei mantra e altre discipline, mentre nella sala culturale "Asia" si potrà assistere a diverse presentazioni di libri da parte degli autori stessi. Nella stessa sala si potrà visitare la mostra artistica (a cura dell'associazione Amici di Versi), assistere allo spettacolo teatrale della compagnia teatrale Roma Negra il sabato mattina o apprendere l'antica tecnica del Kintsugi seguendo il workshop di 4 ore la domenica mattina, tenuto dall'artista Gioia Di Biagio, venuta appositamente da Firenze.



Anche per i bambini le attività da scegliere sono diverse e tutte divertenti: l'educatrice Jessica saprà intrattenerli, magari mentre i genitori fanno shopping, con laboratori ludico-creativi della durata di un'ora ciascuno, o imparare a creare decorazioni con fiori veri con Alessia. A loro disposizione ci sarà inoltre il Ri-Ciclo, giostrina carosello ecologica azionata a pedali, senza l'utilizzo di energia elettrica, completamente ecologica; domenica pomeriggio potranno praticare Gioco Yoga nell'area verde.



Per quanto riguarda le pause mangerecce, sarà presente il food truck di cibo genuino a base vegetale e l'ottima immancabile birra artigianale a km zero, prodotta in provincia di Roma.



Stavolta però i visitatori avranno la possibilità di partecipare a due eventi in uno: dall'altra parte del piazzale della città dell'altra economia, dal 20 al 25 si svolge il "Frittoccio - festival del fritto sostenibile", in cui si potranno trovare svariati banchi di fritti per tutti i gusti. Previsti anche concerti e cabaret in serata e animazione con le principesse Disney nel pomeriggio.



L'area della città dell'altra economia presenta un ampio parcheggio gratuito, non ci sono barriere architettoniche e i servizi igienici sono fruibili anche da persone diversamente abili.



È raggiungibile facilmente anche con i mezzi pubblici: metro B fermata Piramide, stazione FS fermata Trastevere, autobus ATAC 719 e 170. Sul GPS scrivere Largo Dino Frisullo.