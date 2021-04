Green Market Festival, la mostra mercato di artigianato artistico

Anche ad aprile, nonostante la zona arancione, torna il Green Market Festival alla Città dell'altra Economia.

Come di consueto, l'attrattiva principale è la mostra mercato di artigianato artistico dove si possono trovare pezzi unici di articoli di vario tipo: lampade realizzate con elementi industriali, ceramiche artistiche, utensili scolpiti nel legno di ulivo, giocattoli artigianali in legno colorati con pigmenti vegetali, ma anche bijoux di ogni tipo, dal vetro soffiato a bocca ai materiali semi preziosi, accessori tessili ed abbigliamento proveniente da filiere sostenibili, dipinto, filato o tinto a mano.

Tra gli stand degli artigiani troverete anche diversi artisti ed illustratori. Anche stavolta il benessere è al centro dell'attenzione con una spaziosa area yoga all'aperto in cui si alternano diverse lezioni di yoga e pilates alle quali si può partecipare con offerta libera, tra cui anche Yoga Bimbi sia sabato che domenica alle 15,00.

Non mancheranno gli operatori olistici per concedersi un massaggio rilassante, decontratturante o shiatsu, e i produttori biologici del territorio laziale. Per la parte culturale, ci saranno due presentazioni di libri e due incontri informativi sul tema della spiritualità e de benessere. Novità di questa edizione è inoltre uno spazio bimbi con un'animatrice a cui lasciare i bambini che si divertiranno con laboratori ludici ed istruttivi.