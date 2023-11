Green Christmas, il mercatino "green" a Casal Palocco

il weekend del 2 e 3 dicembre la famosa azienda agricola Serra Madre ospiterà, nei suoi spazi interni, il mercatino Green Christmas, in perfetta sintonia con l'ambiente circostante.



L'azienda agricola, grande ed accogliente, mette a disposizione una grande sala per l'allestimento di un mercatino di Natale lungo un intero weekend, a cura dll'associazione culturale EticArte, che porterà, come sempre, artigianato di alto livello, articoli vintage, illustrazioni, abbigliamento sartoriale, accessori di tutti i tipi, articoli per l'infanzia, oggetti di design ma anche operatori olistici e moderni alchimisti che realizzano oleoliti, saponi e cosmetici naturali con prodotti naturali. La luce naturale che entra dalle grandi vetrate, la presenza massiccia ma non invasiva di piante e le pareti di legno contribuiscono a creare un ambiente confortevole e positivo; una condizione ideale per chi vuole approfittare di fare qualche regalino di Natale scegliendo fra prodotti etici e unici ma non vuole rinunciare ai propri spazi vitali. Un luogo che, a differenza dei centri commerciali che tolgono energia, la elargisce, innescando una sensazione di benessere.



Gli espositori saranno circa una quarantina, e non mancherà lo spazio bimbi, con animazione a cura di una educatrice che intratterrà i piccoli ospiti con lavoretti di riciclo e piccole opere a tema ecologico-natalizio. Presente anche un punto ristoro in cui pranzare o gustare un dolcetto, una birra artigianale o uno snack, il tutto a base vegetale nel rispetto della filosofia "green" dell'evento.



Serra Madre è una realtà molto nota non solo in zona Casal Palocco ma anche nei quartieri limitrofi: si tratta di una grande serra, nata oltre settant'anni fa, in cui vengono coltivate piante di svariati tipi (da frutto, da arredo, grasse, officinali eccetera), ma è anche e soprattutto un'azienda agricola i cui prodotti sono venduti a km zero e coltivati secondo i dettàmi dell'agricoltura integrata, ossia riducendo al minimo l'utilizzo di componenti chimici sintetici a favore di quelli organici, ottenendo così prodotti più naturali e genuini. Presso l'azienda è quindi possibile non solo comprare piante e ortaggi freschissimi appena raccolti, ma anche visitare la serra vedendo con i propri occhi la naturalezza dei sistemi di coltivazione. E' inoltre presente un'area sensoriale che conta oltre cinquemila specie diverse di piante aromatiche, ed anche uno spazio "amarcord", ossia un piccolo museo dove si possono ammirare gli antichi attrezzi da lavoro della famiglia fondatrice della serra, utilizzati nel secolo scorso per la lavorazione della terra. Un luogo affascinante e tutto da scoprire che non è nuovo ad ospitare eventi del genere.



La posizione di Serra Madre è l'ideale per evadere dal traffico cittadino, ed è inoltre presente un ampio parcheggio gratuito, così da vivere un'esperienza rilassante, "no-stress" secondo la filosofia dell'associazione EticArte, organizzatrice del mercatino. La posizione è facilmente raggiungibile in pochi minuti di auto da Roma Sud, quindi dall'Eur e dai quartieri Colombo, Spinaceto, Mostacciano, Laurentino, Infernetto, Acilia, Dragona, Ostia e le varie località limitrofe. L'indirizzo è via di Macchia Palocco, 320.



Ingresso libero; il market resterà aperto al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Green Christmas è un evento in collaborazione con l'associazione culturale EticArte, la stessa organizzazione del Green Market Festival a Testaccio, dell'Eco & Chic Market a San Lorenzo, del Les Femmes à Noèl a Trastevere e del Giardino di Natale nel quartiere tiburtino/verano.



Info: greenmarketfestival@gmail.com