Green Christmas, il mercatino di Natale a Serra Madre

All'interno della bellissima Serra Madre, nel cuore del quartiere Casal Palocco, l'associazione culturale EticArte allestirà un mercatino di artigianato a tema "green", in sintonia sia con il luogo ospitante che con la filosofia dei nostri eventi.

Serra Madre è una grande serra in cui vengono coltivate e vendute direttamente sia piante ornamentali che coltivazioni a scopo alimentare seguenti i dettami dell'agricoltura integrata, ossia riducendo al minimo l'utilizzo di componenti chimici, a favore di composti eco-biologici che rispettano la biodiversità e lo sviluppo delle piante stesse in maniera il più naturale possibile.

In un'area coperta e riscaldata della serra, che in futuro ospiterà un ristorante, avrà luogo il mercatino di artigianato artistico e non solo, dove gli amanti dello "slow shopping" potranno trovare articoli unici e a filiera corta. Non mancheranno le attività per bambini per intrattenere i piccoli ospiti, e nemmeno lo spazio ristoro, con birra artigianale, dolci e pietanze a base vegetale nel rispetto dell'ambiente.

Foto dalla pagina Facebook di @Serramadre