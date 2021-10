Lunedì 25 ottobre 2021 alle ore 17:00, in via Gaetano Casati 27 verrà inaugurato l’evento artistico “Green ART”. La mostra potrà essere visitata fino a sabato 30 ottobre dalle 17:00 alle 19:00. L’iniziativa è parte del programma ROME ART WEEK 2021, manifestazione capitolina dedicata alla promozione dell’arte contemporanea.

L’arte non soltanto legata all’estetica e all’idea del bello, ma strumento di educazione e riflessione culturale che lancia messaggi importanti sul tema della tutela ambientale.

Quadri, sculture e oggetti d’arredo per suscitare curiosità e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza ambientale, acquisendo stimoli verso un comportamento più virtuoso nei confronti della salvaguardia del mondo che ci circonda.



La mostra Green ART – l’arte sostenibile che sostiene il mondo ha l’obiettivo di far riflettere sul sempre più imperante problema dei rifiuti e del loro riutilizzo, facendo dell’arte creativa uno strumento di educazione civica.



Per gli artisti, un invito a creare opere innovative a partire dai materiali più umili, gli scarti, che hanno già avuto una loro storia. Riciclo e riuso creativo pensati per una trasformazione in forme di arte di oggetti ormai finiti: materia rifiutata che diventa elemento magnifico, punto di partenza per la creazione di opere uniche ed originali.



Per tutti quelli che visiteranno la mostra uno spunto di riflessione sul rifiuto che può essere causa di degrado ed inquinamento, o in modo più virtuoso, elemento di rinascita e valorizzazione dell’ambiente: è un punto di contatto tra l’arte e la voglia di ognuno di noi di tentare a fare qualcosa in ogni azione quotidiana.



E’ una rivoluzione culturale su cui pensare e di cui si può diventare protagonisti.



Mauro Rubini



Gli artisti partecipanti:



Tiziana Bartolini

Paola Bracaglia

Serenella Bracaglia

Stefano Fiore

Linda Franco

Mascartone

Laura Palmarocchi

Barbara Partis

Mauro Rubini

Alessandro Russo – Arassel

Patrizia Volpicella

Tatyana Zaytseva







INFORMAZIONI GENERALI



Dove:

RBN arte

Via Gaetano Casati, 27 – Roma



Inaugurazione:

Lunedì 25 OTTOBRE 2021 - ore 17:00



Quando:

Dal 25 al 30 ottobre 2021

Tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00

E’ gradita la prenotazione al 340 5434397

Ingresso libero



Contatti:



Gallery









Cell. 340 5434397

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...