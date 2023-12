Greccio: trekking, santuario e mercatini di Natale

€ 15 (ridotta € 10 per fino a 16 anni)

Prezzo € 15 (ridotta € 10 per fino a 16 anni)

Domenica 10 dicembre, l'associazione "Camminando con..." organizza un escursione a Greccio con visita ai mercatini di Natale.

Organizzata con Avventure nel Mondo- AnM Trek, l'escursione porterà alla scoperta di Greccio, borgo tra i più belli d’Italia, dove il 25 dicembre 1223 San Francesco organizzò il primo Presepe della Storia, e di cui quest’anno si celebra l’ottavo centenario.

Un percorso ad anello, con partenza dall’antico borgo, con viste sulla piana reatina e sul Terminillo che, dopo una sosta al rifugio della Cappelletta alla fine della salita, porterà al Santuario Francescano dove si avrà la possibilità di visitare la mostra dei Presepi, per poi tornare nel borgo medioevale, dove passeggiare tra gli stand dei mercatini di Natale bevendo una bevanda calda.

EQUIPAGGIAMENTO

Scarpe da trekking obbligatorie, abbigliamento a strati, giacca impermeabile, cappello, guanti, acqua minimo 1,5 lt, snack, pranzo al sacco, bastoncini

DATI TECNICI

LIVELLO E (escursionistico) - KM 12 - DISLIVELLO 600 MT

DURATA 6 ore circa incluse soste

E’ possibile portare cani, al guinzaglio - Adatto dai 10 anni in su

APPUNTAMENTO

9:15 Greccio - indicazioni esatte verranno fornite dopo la prenotazione

-La Guida si riserva la facoltà di negare la partecipazione se non fosse adeguato l’equipaggiamento posseduto

- In caso di condizioni meteorologiche avverse o in presenza di elementi di pericolo per l'incolumità dei partecipanti l'escursione potrebbe essere annullata o modificata a insindacabile giudizio della guida

- Chi si iscrive dichiara di essere in buono stato di salute ed in grado di affrontare l’escursione indicata

- Nel rispetto degli altri partecipanti, si richiede puntualità. Per diminuire il numero delle auto, invitiamo ad offrire o chiedere un passaggio: indicalo quando ti iscrivi